Fête de la musique : Du 10 au 14 juin, faites gagner des cours gratuits à vos voisins musiciens

À quelques jours de la Fête de la Musique, SeLoger et Superprof, la plus grande communauté de professeurs de France, font gagner à vos voisins apprentis musiciens des cours gratuits avec des professeurs de musique qualifiés.

Un concours ouvert à tous, rendez-vous entre le 10 et 14 juin

Pour participer à ce concours ouvert à tous, rendez-vous entre le 10 et 14 juin sur les comptes Instagram et Tiktok des deux marques, @seloger et @superprof.

Dans le cadre de cette campagne, les participants seront notamment invités à identifier leur voisin ou voisine, source de “nuisances” musicales dans l’immeuble, à révéler la musique qu’ils voudraient absolument apprendre à jouer ou encore à reconnaître l’instrument joué à travers un mur grâce au nouveau format “reveal” sur Instagram.

À lire aussi L'immobilier : Toujours dans le Top 3 des investissements les plus fiables

35 heureux gagnants pour apaiser les relations de voisinage

Quand on sait que pour 73% des Français, le voisin bruyant fait partie des pires nuisances, cette collaboration a vocation à apaiser les relations de voisinage des 35 heureux gagnants !

Ce dispositif, imaginé par l’agence Herezie, est amplifié par les influenceurs @ThomasDeseur et @RomanDoduik qui joueront aussi leur partition en proposant des jeux-concours sur leurs réseaux Instagram et Tiktok respectifs.