Travaux : 5 conseils pour ne pas se tromper dans le choix de son artisan

Les travaux : la plaie pour beaucoup de Français qui préfèrent acheter un bien clé en main. Et si vos travaux se passaient bien ? Aurélien Toulouse, fondateur de Victor Investissements, délivre quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix de l’artisan qui réalisera les travaux chez vous. Car un bon artisan ne dépend pas que de son devis !

Faire des vérifications en ligne

Il est nécessaire d’utiliser les moteurs de recherche et les sites spécialisés pour vérifier l’historique de l’artisan. Rechercher son nom, ainsi que celui de ses entreprises actuelles et passées, pour découvrir s’il y a eu des plaintes ou des problèmes majeurs.

À lire aussi Rénovation énergétique : 3 conseils pour ne plus se faire arnaquer

Regarder l’historique des sociétés

Si l’artisan a déjà clôturé des sociétés par le passé, cela peut indiquer plusieurs choses :

Un changement d’activité : Parfois, un artisan peut changer de domaine ou réorienter son activité. Ce changement n’est pas nécessairement problématique, tant que les raisons sont claires et justifiées.

Une disparition avec les acomptes sans faire les travaux : Si l’artisan a fermé une entreprise après avoir reçu des acomptes sans réaliser les travaux, c’est un signe de pratiques douteuses et potentiellement frauduleuses. Cela doit être un signal d’alarme majeur.

Un dépôt de bilan suite à un problème sur un chantier : Si un chantier s’est mal déroulé et que l’artisan a dû déposer le bilan, cela indique des difficultés importantes dans la gestion de projets. Même si cela peut parfois être dû à des circonstances imprévues, c’est un élément à prendre en compte avec précaution.

Examiner portfolio et références

Ne pas hésiter à demander à l’artisan de fournir un portfolio de ses travaux précédents ainsi que des références de clients récents. Contacter ces clients permet d’obtenir des informations sur la qualité du travail, le respect des délais et la communication pendant le projet.

Vérifier les qualifications et assurances

Assurez-vous que l’artisan possède les qualifications requises et les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages ou accidents sur le chantier. Cela inclut la responsabilité civile professionnelle et éventuellement une garantie décenale.

Rencontrer et évaluer

Organisez une rencontre avec l’artisan pour discuter de votre projet. Une bonne communication et une compréhension claire de vos attentes sont essentielles. Profitez de cette rencontre pour évaluer son professionnalisme, sa ponctualité et sa réactivité.

« Pour trouver un artisan de confiance, le bouche à oreille reste l’une des méthodes les plus fiables. Demander des recommandations à des amis, des collègues ou des voisins permet d’obtenir des avis directs et honnêtes sur la qualité du travail et le professionnalisme de l’artisan, recommande Aurélien Toulouse, PDG et fondateur de Victor Investissements. Cependant, cette méthode peut être complétée par une vérification en ligne pour s’assurer de la fiabilité de l’artisan. Ainsi, en combinant les avis personnels et les vérifications en ligne, il est possible de choisir un artisan avec plus de sérénité. »