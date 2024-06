Immobilier : Vousfinancer devient partenaire de Club Elite Patrimoine Privé 

Vousfinancer signe un partenariat avec Club Élite Patrimoine Privé. Cette collaboration vise à offrir des solutions de financement et de gestion de patrimoine encore plus complètes et personnalisées à leurs clients respectifs.

Ce partenariat combine l’expertise de Vousfinancer en matière de financement et l’expérience de Club Élite Patrimoine Privé dans la gestion de patrimoine. Ensemble, les deux entreprises sont déterminées à fournir des solutions financières optimales, adaptées aux besoins uniques de chaque client.

Accompagner les clients dans l’optimisation de leur patrimoine

« Nos clients nous ont fait confiance pour financer l’achat le plus important de leur vie ! Nous les accompagnons aussi désormais pour poursuivre la constitution de leur patrimoine et l’optimisation de leur retraite. Grâce au Club Élite, les clients de Vousfinancer ont accès aux produits patrimoniaux les plus performants et les mieux adaptés. Ce partenariat représente une formidable opportunité pour nos clients de bénéficier d’un accompagnement global et de solutions financières et patrimoniales de haute qualité, à toutes les étapes de la constitution et de la valorisation de leur patrimoine », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Avec plus de 150 agences de courtage et 300 courtiers dans toute la France, Vousfinancer accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers en leur offrant des solutions de financement sur-mesure. Le partenariat avec Club Élite Patrimoine Privé permettra à ses clients de bénéficier d’un accompagnement à 360 degrés, allant du financement de leurs projets immobiliers, à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Construire, gérer et transmettre un patrimoine de manière efficace

En effet, Club Élite Patrimoine Privé regroupe 50 cabinets partenaires CGP, reconnus pour leur savoir-faire en matière de gestion de patrimoine, offrant des conseils avisés et des stratégies personnalisées pour optimiser les actifs de ses clients.

« En collaborant avec Vousfinancer, nous pouvons offrir à nos clients des options de financement compétitives et une expertise complémentaire en matière de crédit, ce qui renforcera notre capacité à répondre aux attentes élevées de nos clients », conclut Maurice Julliard, président du Club Elite Patrimoine.