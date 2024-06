Dissolution de l’Assemblée Nationale, perspective des législatives 2024 et de l’arrivée des extrêmes au pouvoir… Les professionnels de l’immobilier de luxe conseillent conseillent aux vendeurs et aux acquéreurs de ne pas retarder leurs projets.

Réunis au Péninsula à Paris, pour une table ronde organisée par le site d’immobilier de prestige Belles Demeures, les professionnels de l’immobilier sont revenus sur l’onde de choc de la dissolution de l’Assemblée Nationale par le président Emmanuel Macron et ses possibles conséquences sur le marché immobilier. Compte tenu des turbulences attendues avec les législatives, les professionnels de l’immobilier de luxe insistent sur le fait que les propriétaires sur le point de finaliser la vente d’un bien de prestige ne doivent pas attendre. Quitte à rogner un peu sur les prix. Explications.

L’immobilier, une valeur sûre dans un contexte politique incertain

Dans un contexte politique incertain, la confiance des acquéreurs de biens immobiliers de prestige demeure étonnamment stable selon le bilan réalisé par Belles Demeures. « L’immobilier doit être vu comme un investissement à long terme, souligne Richard Tzipine, directeur général de Barnes. Malgré les aléas politiques, la valeur refuge de l’immobilier de luxe demeure. »

Autre élément qui invite les candidats à l’acquisition à se jeter à l’eau, la détente ces derniers mois des taux de crédit qui redonne du pouvoir d’achat aux acquéreurs. La Banque centrale européenne a amorcé une baisse de ses taux directeurs en juin, une tendance qui devrait se poursuivre. « Nous encourageons nos clients à consulter leurs courtiers pour profiter de taux fixes avantageux, un élément stabilisateur crucial», souligne Sébastien Kuperfis, directeur général de Junot.

Les JO Paris 2024, une opportunités pour la capitale

L’anticipation des Jeux Olympiques de 2024 à Paris est vue comme un moteur potentiel pour le marché immobilier de luxe. Eric Donnet, directeur général du groupe Féau, exprime son enthousiasme : « Les JO mettront Paris sous les projecteurs mondiaux. Les infrastructures améliorées et le rayonnement international attireront des acheteurs fortunés, redécouvrant l’attrait de Paris pour ses valeurs patrimoniales et ses propriétés historiques. » Ce rayonnement international est une opportunité à saisir dès maintenant.

Richard Tzipine ajoute : « Nous avons constaté une excitation autour des locations saisonnières pour les JO, mais l’activité n’a pas atteint les niveaux escomptés. Cependant, nous pensons que les JO, malgré un petit coup de frein momentané, attireront des clients étrangers à long terme. »

À lire aussi Immobilier de prestige : Une croissance solide et des prix encore en hausse sur un an

Vendeurs, ce n’est pas le moment de tergiverser sur les prix !

Dans ce contexte de volatilité politique et économique, il est essentiel pour les vendeurs de biens immobiliers de luxe de ne pas retarder leurs décisions de vente. Martial Michaux, directeur d’Emile Garcin, souligne : « À Paris, nous constatons de nombreuses estimations réalisées par des vendeurs qui préfèrent attendre la fin des JO pour mettre en vente. Il est probable qu’à l’issue des JO, l’offre de biens à la vente augmente, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix. »

Eric Donnet abonde dans ce sens : « Pour les vendeurs qui hésitent en raison de propositions légèrement en dessous de leurs attentes, il est crucial de saisir cette fenêtre d’opportunité. Les acheteurs sérieux sont encore présents sur le marché, et retarder la vente pourrait signifier perdre des opportunités précieuses. »

Richard Tzipine rappelle également les défis récents : « Depuis 2018, le marché a traversé des périodes difficiles avec le Covid et l’augmentation des taux d’intérêt. Les propriétaires doivent se rappeler que nous ne reviendrons pas aux niveaux de prix et de volumes post Covid. Le marché évolue, et il est essentiel d’ajuster les attentes. »

Sébastien Kuperfis insiste sur l’importance de ne pas être paralysé par les incertitudes politiques : « Les acheteurs ultra-riches, souvent moins affectés par les fluctuations politiques à court terme, continuent de voir la France comme une destination attrayante. Les vendeurs devraient donc considérer sérieusement toute offre reçue dans ce contexte. »

Des opportunités à saisir pour les acquéreurs

Sébastien Kuperfis insiste sur l’importance de ne pas être paralysé par les incertitudes politiques : « Les acheteurs ultra-riches, souvent moins affectés par les fluctuations politiques à court terme, continuent de voir la France comme une destination attrayante. Les acheteurs devraient donc considérer sérieusement toute opportunité dans ce contexte. »

De son coté, Eric Donnet remarque que « les acheteurs continuent de signer des promesses et de finaliser des transactions malgré l’instabilité. Pour les acquéreurs, c’est une période opportune pour investir dans des biens de prestige, même si cela nécessite une évaluation prudente des offres disponibles. »

Enfin, la volatilité politique ne devrait pas dissuader les acheteurs. Richard Tzipine avertit : « Les incertitudes politiques actuelles, bien que préoccupantes, ne doivent pas paralyser les décisions d’achat. Le marché immobilier de luxe en France reste une valeur sûre et une opportunité à long terme. Les acheteurs doivent saisir les opportunités offertes par les conditions actuelles »

L’immobilier de luxe, un marché résilient

Malgré les turbulences politiques, le marché immobilier de luxe en France montre des signes de résilience insiste Eric Donnet : « Les acheteurs continuent de signer des promesses et de finaliser des transactions malgré l’instabilité. Pour les vendeurs, c’est une période opportune pour conclure des ventes, même si cela nécessite quelques ajustements de prix. »

Un des principaux attraits du marché immobilier de luxe en France est son artisanat et son architecture de haute qualité. Eric Donnet souligne : « La France possède un savoir-faire unique en termes de décoration et de construction immobilière. Nos artisans qualifiés et nos méthodes traditionnelles sont inégalés, comme en témoigne la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. »