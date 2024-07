Crédit immobilier : Derrière la stabilité des taux, l’appétit des banques 

Alors que l’été commence, moins de la moitié des partenaires bancaires ont communiqué une nouvelle grille de taux. Parmi ceux-ci : la moitié baisse ses taux entre 5 et 15 points de base. L’autre moitié demeure inchangée.

Le taux moyen sur 20 ans reste stable à 3,80%

Il faut également noter deux établissements qui procèdent à des hausses (15 points de base en moyenne). De fait, le taux moyen sur 20 ans reste stable à 3,80%. Pour les meilleurs profils, les taux sur les durées courtes baissent de 10 points de base, alors que sur les durées longues ils augmentent en raison du repositionnement d’un établissement qui était le moins cher.

Les banques à l’offensive

« La situation politique ne semble pas atteindre la volonté des banques : elles sont toujours à l’offensive, ce qui permet, malgré les variations de l’OAT 10 ans, de maintenir en affichage des taux stables. Il est intéressant de noter qu’au-delà du barème, les banques appliquent des décotes importantes en fonction des profils : en moyenne 20 points de base, avec parfois des gestes commerciaux importants, jusqu’à 50 points de base. Cette pratique s’étend à des régions de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, de nouvelles banques appliquent des décotes spécifiques pour la rénovation énergétique, l’achat d’un bien performant ou la construction d’un bien. Enfin les délais de traitement sont actuellement excellents, une raison de plus de vous lancer si vous avez un projet ! », explique Nassima Khiari, Responsable des relations bancaires de Groupe Empruntis.