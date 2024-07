Crédit immobilier : Encore des baisses de taux en juillet malgré le contexte politique

Pour le mois de juillet, les banques qui ont envoyé de nouveaux barèmes sont moins nombreuses, témoignant d’une volonté de laisser leurs taux stables. Celles qui l’ont fait ont toutefois continué à baisser leurs taux, de 0,05 à 0,25 point. Seule une banque nationale a remonté ses taux fin juin, de 0,10 point, sans pour autant établir un lien direct avec le contexte politique.

A ce jour, les critères d’octroi de crédit n’ont pas évolué. Au contraire, les banques veulent toujours prêter, notamment aux jeunes, aux beaux profils, et à ceux qui achètent des biens performants énergétiquement qui bénéficient actuellement de décotes avantageuses.

En outre, les banques continuent à accorder des décotes sur les taux affichés, en proposant en juillet des taux « boostés » sur un mois, ou des « décotes vertes » ou « spéciales primo-accédants » permettant d’obtenir des baisses de taux supplémentaire de 0,10 à 0,20 point.

Des taux de crédit stables en juillet, ou en baisse !

« A ce jour, la dissolution n’a pas eu d’impact sur les taux de crédit immobilier qui restent toujours aussi attractifs. Les barèmes que nous avons reçus depuis le 9 juin sont pour la plupart soit stables, soit orientés à la baisse, témoignant de la volonté intacte des banques de prêter. Seule une banque nationale a augmenté ses taux, mais surement en raison de la trêve estivale, durant laquelle beaucoup de personnel sont en congés, ce qui limite la capacité de traitement des dossiers. A ce jour en tous cas, aucun mouvement de hausse des taux ne semble s’enclencher », constate Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Ainsi, la remontée du taux d’emprunt d’Etat à 10 ans (OAT tec 10 ), passé de 3 % début juin à 3,30 % à l’issue du 1er tour, n’a pour l’instant pas eu d’impact sur les taux de crédit.

À lire aussi Crédit immobilier : Vers un statu quo pendant l'été

Les taux suspendus au résultat final de l’élection, le 7 juillet

« Pour l’instant, la hausse du taux d’emprunt d’Etat à 10 ans constatée au lendemain de l’annonce de la dissolution, puis à nouveau à l’annonce des résultats du premier tour, n’a pas été répercutée sur les taux de crédit. Il faudra attendre le résultat final de l’élection, le 7 juillet, pour voir comment réagissent les marchés et les banques, et si la hausse des taux d’emprunt d’Etat se confirme et s’amplifie… mais pour l’instant, n’oublions pas que la Banque centrale européenne a procédé à une première baisse de ses taux, ce qui est positif pour les banques, et que l’objectif pour elles est de continuer à prêter à des taux attractifs, en particulier à leur cible de clientèle, dans un contexte de reprise fragile du marché immobilier », complète Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

En moyenne, il est actuellement possible d’emprunter à 3,50 % sur 15 ans, 3,70 % sur 20 ans et 3,90 % sur 25 ans, mais les taux les plus bas négociés atteignent 3,2 % sur 15 ans, 3,3 % sur 20 ans et 3,4 % sur 25 ans.