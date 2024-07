Le déménagement est la troisième source de stress des Français après un deuil et un licenciement. Pour bien s’y préparer, France Armor, acteur du déménagement en France et à l’international depuis plus de 55 ans, dresse une liste des 10 tâches indispensables avant de déménager, afin d’assurer une transition en douceur et sans encombre lorsqu’on est étudiant. En suivant ces conseils, vous pourrez aborder ce changement avec sérénité et profiter pleinement de votre nouvelle habitation.

1. Prévoir des cartons et du matériel d’emballage

Assurez-vous d’avoir suffisamment de cartons de différentes tailles, de ruban adhésif, de papier bulle et de marqueurs ou étiquettes de différentes couleurs (une couleur par pièce).

Petite astuce : Pour faire des économies sur l’achat de cartons, pensez à en récupérer au compte-goutte à la sortie des magasins ou demandez directement à un directeur de boutique/supermarché de vous en garder de côté !

2. Établir une liste de contrôle

Une checklist détaillée de toutes les tâches à accomplir avant, pendant et après le déménagement peut vous aider à rester organisé et à ne rien oublier.

Petite astuce : Ne vous arrêtez pas seulement à la préparation de vos cartons et faites des projets post déménagement pour vous sentir tout de suite bien dans votre nouveau chez vous.

3. Trier et désencombrer

Profitez de cette occasion pour faire le tri dans vos affaires. Donnez, vendez ou recyclez ce dont vous n’avez plus besoin. Cela réduira le volume de vos cartons et simplifiera le processus de déménagement.

Petite astuce : Pensez à contacter Emmaüs pour qu’ils récupèrent ce dont vous souhaitez vous séparer. Les brocantes, braderies estivales, les ressourceries et bien sûr les sites de seconde main seront vos alliés !

4. Informer les services et fournisseurs

Pensez à informer le fournisseur d’électricité, de gaz, d’eau, d’Internet, ainsi que votre opérateur téléphonique de votre changement d’adresse. N’oubliez pas de rediriger votre courrier via La Poste et d’engager vos démarches d’assurance habitation.

Petite astuce : Il existe des sites qui permettent de gérer les démarches administratives tout-en-un.

5. Préparer une boîte de survie

Mettez de côté une boîte contenant des articles essentiels pour les premiers jours dans votre nouveau domicile : des vêtements, des produits de toilette, des médicaments, des ustensiles de cuisine de base, des documents importants, etc.

Petite astuce : Préparez ce sac après avoir fait chaque pièce de votre logement !

6. Anticiper le remontage

Prenez en photos vos branchements électriques et scotchez les vis poignées et éléments de vos meubles démontés dans un petit sac sur le meuble concerné.

Petite astuce : Rendez-vous sur les sites internet de vos meubles, ils vous redonneront le mode opératoire de remontage.

7. Réserver un camion de déménagement ou une entreprise de déménagement

Réservez votre véhicule de déménagement ou engagez des professionnels bien à l’avance pour éviter les mauvaises surprises de dernière minute.

Petite astuce : Contactez l’entreprise de déménagement idéalement 4 semaines avant le jour J l’hiver et 6 semaines avant le jour J l’été.

8. Planifier la disposition des meubles dans votre nouveau logement

Faites un plan de votre nouveau domicile et réfléchissez à l’emplacement de vos meubles. Cela facilitera grandement le déchargement et l’installation.

9. Vérifier les accès et autorisations

Si vous déménagez en appartement, assurez-vous que l’ascenseur sera disponible et autorisé par la copropriété. Réservez une place de parking pour le camion de déménagement. Renseignez-vous également sur les éventuelles autorisations nécessaires à obtenir afin de faciliter le déménagement.

Petite astuce : Contactez la mairie de votre futur domicile ; ils pourront vous livrer des informations précieuses auxquelles vous n’auriez même pas songé !

10. Se préparer émotionnellement

Un déménagement est un changement de vie important, surtout lorsqu’on part de chez ses parents pour la première fois. Prenez le temps de dire au revoir à votre ancien quartier, et envisagez des moyens pour vous acclimater rapidement à votre nouveau chez-vous, comme rencontrer vos voisins ou explorer les environs. Un déménagement réussi repose sur une bonne organisation et une préparation minutieuse.