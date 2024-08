Investissement : Le portage immobilier, la solution innovante d’Upstone

Alors que le portage immobilier est courant dans les pays anglo-saxons, il reste encore peu connu en France. Pourtant il s’agit d’un levier intéressant pour les professionnels, à l’instar des particuliers qui ont déjà pu tester la solution Solu’Up d’Upstone, plateforme pour le financement de programmes immobiliers neufs auprès d’investisseurs privés via le crowdfunding,. Ces derniers peuvent ainsi refinancer leur développement en s’adossant à un actif ou poche d’actifs comme ici un portefeuille de locaux commerciaux.

Solu’Pro4, refinancement d’un portefeuille de locaux commerciaux en France

En effet, le projet Solu’Pro 4 vise le refinancement de la dette mezzanine d’un portefeuille de locaux commerciaux sur lequel des investisseurs ont déjà souscrit en juillet 2021 sur Upstone. Ce portefeuille, composé de 18 sites pour 25 locataires, a vu ses loyers augmenter de 1,1M€ en 2021 à 1,5M€ en 2024, avec un objectif de 1,7M€ en 2027. Sur la même période, la valorisation du portefeuille est passée de 16M€ à 18M€, et l’endettement a, quant à lui, été réduit par le remboursement du crédit-bail à hauteur de 700 000 € par an. Le montant recherché est de 2 000 000 €.

Upstone veillant à s’assurer de la solidité et viabilité des projets financés sur la plateforme, Solu’Pro4 ne déroge pas aux critères de sélection très stricts. Outre l’historique de l’opérateur et sa stabilité financière, les actifs (locaux commerciaux) ont également été étudiés. Situés dans des villes de moins de 10 000 habitants, ils restent à proximité des zones de vies (écoles, commerces) et hors de zones à risque (urbanistique ou sujettes à inondations). Le taux d’occupation moyen, sur l’ensemble des actifs, étant de 98%, le risque de vacance locative et donc de baisse des loyers est quasi nul. Une GAPD (Garantie A Première Demande) et une caution personnelle de l’opérateur ont également été mises en place.

Refinancer les entreprises via des opérations de portage, une alternative rentable pour les investisseurs

Alors que les fonds collectés permettront de réinjecter des liquidités pour combler le besoin en financement de l’opérateur, gestionnaire du portefeuille des actifs commerciaux, et renforcer sa solidité financière, les investisseurs de leur côté accèdent à une opportunité d’investissement stable et rentable à moyen terme.

A l’instar d’un placement financier, ces derniers souscrivent ici à des obligations sur une durée de 24 mois (prorogeable contractuellement de 12 mois supplémentaires) avec un taux d’intérêt attractif de 10% par an, versé sous forme de coupons mensuels.

Une solution gagnant-gagnant adaptée aux nouvelles conditions du marché

Ce type d’opérations, à savoir un refinancement d’actifs, permet à la fois de soutenir les entreprises qui participent au développement de l’économie locale ou au tissu économique et social à travers le territoire national, tout en offrant la possibilité aux investisseurs d’accéder à des rendements prévisionnels plus élevés, donc plus intéressant compte tenu du contexte actuel.

Upstone, s’adaptant aux nouvelles conditions du marché immobilier, offre ainsi un modèle gagnant-gagnant qui se révèle être également une alternative à l’investissement locatif traditionnel qui pâtit des durcissements de certaines mesures gouvernementales (encadrement des loyers, plafonnements, traque aux locations saisonnières…).

« Concilier attentes de rendements des investisseurs et besoins en liquidités des professionnels que les banques ont boudés ces derniers temps, crise oblige, nous a poussé à innover et adapter des solutions initialement proposées aux particuliers, comme le réméré ou portage immobilier, aux entreprises, explique Arnaud Romanet-Perroux, fondateur et Directeur général d’Upstone. Et aujourd’hui si l’on regarde les rendements nets des SCPI de rendement, une fois les différents frais ôtés, ce type de projet en portage immobilier se révèle finalement plus attractif, d’autant que la détention est courte et sans frais, et que la fiscalité finale reste celle des produits mobiliers puisqu’il s’agit d’obligations ».