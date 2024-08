Immobilier Paris 15ème centre : Des prix en baisse de 2% à 5% et une tendance qui ne devrait pas s’inverser

Laurent Wargnier, directeur de l’agence Vaneau Saint-Charles, fait le point sur la situation de l’immobilier haut de gamme dans le 15ème arrondissement de Paris.

Regain d’intérêt des acquéreurs et vendeurs

Le marché immobilier du 15 ème arrondissement a montré des tendances variées et une légère baisse des prix depuis le début de l’année. Nos prévisions du 1er trimestre se sont confirmées en mai et juin, avec un regain d’intérêt des acquéreurs et des vendeurs ! Nous avons effectué plus d’estimations, rentré plus de mandants, fait plus de visites et réalisé plus de ventes.

De plus, nous avons observé une anticipation de nos clients (vendeur/acheteur) avant l’ouverture des JO de Paris. Cependant, l’actualité politique a mis immédiatement fin à cette timide reprise, entraînant de nombreux reports de projets à la rentrée de septembre.

Le prix du m² dans le 15ème centre se situe aux alentours des 10 000 €

Les prix du 15ème ont diminué de 2% à 5% selon la qualité des biens. La tendance à la baisse pourrait se poursuivre en raison des taux d’intérêt élevés qui impactent la capacité des acheteurs à investir.

En moyenne, le prix du mètre carré dans le 15ème centre se situe aux alentours des 10 000 € pour les appartements et dans certains quartiers, ils peuvent fluctuer entre 8 500 €/m² et 11 000 €/m².

Des projets mis en pause

Après des mois de mai et juin très actifs à la fois du côté des acquéreurs et des vendeurs, avec deux fois plus d’activité que lors du premier semestre, nous avons ressenti un réel coup d’arrêt au lendemain des résultats des élections législatives. La plupart des projets ont été mis en pause, avec la volonté de les reprendre à partir de septembre, une fois que la situation politique sera plus claire. La clientèle étrangère, de plus en plus présente dans le 15 ème, notamment les libanais et les asiatiques, a également mis en stand-by ses projets d’investissement durant l’été.

Malgré ce contexte, nous sommes très confiants et espérons une reprise particulièrement dynamique eu égard du nombre de dossiers initiés sur les mois d’avril et mai, d’autant plus si les taux d’intérêt continuent de baisser.

En termes de perspectives, nous restons confiants pour le 4ème trimestre qui pourrait se stabiliser en fin d’année, surtout si les taux d’intérêt baissent à nouveau.

