L’UNIS et Action Logement s’allient pour encourager les professionnels de l’immobilier à promouvoir Visale, facilitant ainsi l’accès au logement pour les salariés et soutenant leur mobilité professionnelle.

L’Unis, Action Logement Groupe et l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL) ont renouvelé, mardi 27 août, une convention de partenariat pour la mobilisation du parc locatif privé en faveur de la mobilité des salariés. Ce partenariat permet à l’Unis et à Action Logement d’agir conjointement en faveur de l’accompagnement des mobilités professionnelles, de l’attractivité des territoires et de la fluidité des parcours résidentiels. Parmi leurs actions communes figurent la promotion de la garantie Visale et la sécurisation des loyers, ainsi que la captation d’une offre locative privée accessible aux salariés et aux jeunes.

« Cette convention pour le logement et pour l’emploi relève d’une démarche volontariste de la filière conjointement mobilisée. Il est du devoir d’une organisation professionnelle d’œuvrer avec les parties prenantes de ses adhérents et leurs clients. Les professionnels sont les acteurs du déploiement d’une politique publique avec des moyens mixtes dans un but d’intérêt général particulièrement prégnant dans le contexte économique actuel« , précise Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis.

Mobiliser le parc locatif privé en faveur de l’emploi

Visale est une caution locative gratuite financée par Action Logement et lancée en 2016. Depuis sa création, 1,3 million de personnes ont bénéficié de ce dispositif conçu pour faciliter l’accès au logement privé. 77% des demandeurs considèrent que Visale a été déterminante dans leur rapprochement domicile-travail.

La Convention quinquennale signée entre l’État et Action Logement en juillet 2023 prévoit par ailleurs l’attribution de Visale à plus de 2 millions de ménages supplémentaires d’ici à 2027, notamment grâce à l’extension du dispositif aux travailleurs saisonniers et indépendants.

L’offre Louer pour l’Emploi (LPE) rassemble des aides et services d’Action Logement à destination des propriétaires bailleurs privés, pour mobiliser des logements locatifs privés afin de loger les salariés avec une priorisation des situations de mobilité économique.

Le partenariat s’articule également autour des orientations suivantes : Accompagner le développement d’une offre de logements sociaux et intermédiaires, contribuer à la réflexion sur le statut du bailleur privé et contribuer à l’innovation dans l’accès ou le relogement des salariés dans le parc locatif privé.

Accompagner le développement d’une offre de logements sociaux et intermédiaires

Action Logement, l’APAGL et l’Unis coopéreront activement sur les différents axes du partenariat en associant leurs expertises et en créant des synergies entre leurs entités. Ils développeront ainsi le service rendu aux propriétaires bailleurs et investisseurs et favoriseront la production d’une offre de logements accessibles au profit des salariés en mobilité et des salariés à revenus modestes.

Dans le cadre de cette coopération, Action Logement, l’APAGL et l’Unis s’engagent à s’informer mutuellement, à communiquer largement et régulièrement, ainsi qu’à participer à des groupes de travail afin d’améliorer la prescription de la garantie Visale et la captation d’une offre locative privée accessible au profit des salariés et des jeunes.

« Ce partenariat avec l’Unis pour la promotion et le développement de Visale et de Louer Pour l’Emploi renforce un lien de longue date en accord avec la mission d’Action Logement : faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Il s’inscrit dans la démarche chère au Groupe de travailler aux côtés des acteurs du logement pour répondre au mieux aux besoins des salariés à revenus modestes. C’est son rôle en tant qu’acteur majeur du logement abordable« , explique Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement Groupe.

Un partenariat qui contribue à la décarbonation du parc locatif privé

La rénovation énergétique du parc privé est un sujet majeur sanctionné par les exigences de la loi Climat et Résilience qui prévoit que les logements aux étiquettes E, F et G seront progressivement interdits à la location. Renforcer la sécurisation locative des bailleurs est donc indispensable afin d’éviter une attrition de l’offre locative privée qui entraverait la mobilisation de ce parc à des fins de renforcement du lien emploi-logement.

L’Unis et Action Logement conviennent donc d’agir en faveur de la décarbonation du parc locatif privé à l’échelle nationale et du maintien de l’offre locative privée dans des conditions de performance énergétique.

« Le partenariat renouvelé avec l’Unisse renforce stratégiquement à un moment clé pour rassurer les bailleurs et leur permettre de louer en toute confiance avec Visale. Cela contribuera à rénover l’offre locative privée, dans le contexte de la loi Climat et Résilience dont les mesures visent à réduire le nombre de logements énergivores« , conclut Philippe Lengrand, Vice-président d’Action Logement Groupe.

