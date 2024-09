Nouveau gouvernement : Pôle Habitat FFB appelle à se mobiliser ensemble pour le Logement

Jamais le secteur du logement n’aura traversé une tempête aussi violente. Tous les indicateurs sont au rouge, tous les segments de marchés sont touchés et aucun territoire n’est épargné. L’habitat individuel est le plus atteint par les circonstances : une baisse de plus d’un tiers des ventes sur un an en secteur diffus (49 300 sur un an à fin juillet 2024) comme en secteur groupé (3 100 sur un an à fin juin 2024), correspondant respectivement à un effondrement de 60% et de 72% par rapport à leur moyenne de long terme (126 000 unités pour le diffus et 11 000 pour le groupé).

Avec seulement 55 000 logements vendus aux particuliers sur un an à fin juin 2024, le logement collectif est en retrait de 37% par rapport à sa moyenne de long terme (87 300 unités).

Un recul net des des mises en chantier sur un an à fin juillet 2024

Avec un recul de 24% des mises en chantier sur un an à fin juillet 2024 (273 000), l’avenir de l’appareil de production et de service immobilier est désormais hypothéqué. Il faut remonter aux années 1980 pour retrouver un niveau similaire, alors que la France comptait 18 millions d’habitants de moins quand les séparations, les familles monoparentales, les décohabitations et la mobilité étaient infiniment moindres.

A l’occasion de sa Convention Nationale 2024, le Pôle Habitat FFB a rappelé que ces sombres réalités ont pour premières victimes les ménages français, notamment les jeunes et les ménages modestes, cadenassés dans leur parcours résidentiel et leur mobilité professionnelle. Les préjudices sur la filière, de l’amont à l’aval, et son tissu économique territorial sont également considérables : les défaillances culminent et les licenciements se multiplient à hauteur de plusieurs milliers chaque mois.

Il y a urgence à soigner le mal dans le projet de loi de finances 2025

Rebrancher d’abord les dispositifs qui existent et qui ont fait leur preuve : pour soutenir la primo-accession, rétablir un Prêt à Taux Zéro universel, mobilisable sur tout le territoire et pour tous les types de logement neufs ; pour soutenir l’investissement locatif privé, proroger le dispositif Pinel dans sa version 2022. Ensuite, faciliter les transmissions familiales pour aider les jeunes ménages à constituer leur apport personnel. Enfin, faire glisser les étapes à venir de la RE 2020 afin de ne pas renchérir à nouveau le prix des logements neufs.

«Depuis deux ans, nos entreprises résistent à l’adversité pour sauvegarder, coûte que coûte, leurs entreprises et leurs équipes. Le logement est un marqueur social majeur pour les Français. Contributif en solde net au budget de la Nation, il constitue un secteur stratégique, porteur de croissance. Pour enrayer le tourbillon infernal de la crise dans laquelle est plongé notre secteur, nous attendons du nouveau Gouvernement du pragmatisme et de l’offensivité économique», conclut Grégory Monod, Président du Pôle Habitat FFB.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements