Rénovation énergétique : Laforêt s’associe à Hello Watt pour accompagner ses clients dans leurs projets  

Laforêt s’associe à Hello Watt pour accompagner ses clients dans leurs projets de rénovation énergétique et d’installation de panneaux solaires.

Dans un contexte de durcissement de la réglementation autour des passoires thermiques et d’augmentation du prix de l’énergie, ce partenariat vise à offrir aux clients de Laforêt un accompagnement complet dans leurs travaux de rénovation énergétique et d’installation de panneaux solaires, grâce à l’expertise et aux services d’Hello Watt.

“Aujourd’hui, 7 acquéreurs sur 10 sont prêts à mener une rénovation visant à réaliser des économies d’énergies. Nous avons choisi de nous associer avec Hello Watt pour leur permettre d’accélérer leur projet, en leur fournissant un accompagnement complet dans leurs travaux de rénovation énergétique. Comme c’est le cas depuis 32 ans, nos agents immobiliers remplissent pleinement leur rôle de conseiller-expert”, explique Yann Jéhanno, Président du réseau Laforêt.

Permettre aux propriétaires de rénover leur bien immobilier de façon simple et accessible

Les attentes des propriétaires et des acquéreurs en matière de rénovation énergétique sont croissantes : au-delà de la mise en conformité de leur logement avec les exigences de la loi Climat et Résilience, ils visent un meilleur confort thermique, des économies d’énergie et une valorisation de leur bien.

Grâce à ce partenariat, les Français pourront, par l’intermédiaire de leur agent immobilier Laforêt, être mis en relation avec un expert rénovation d’Hello Watt pour obtenir une étude technique identifiant les travaux de rénovation énergétique pertinents pour leur logement et l’amélioration du DPE attendue. Ils pourront aussi connaître la rentabilité des travaux envisagés en bénéficiant de devis clairs dont sont directement déduites les aides et enfin bénéficier de travaux de qualité réalisés par les techniciens RGE du réseau Hello Watt.

Hello Watt se chargera de la gestion des aides financières et des démarches administratives. Le client n’aura plus qu’à suivre les économies réalisées grâce aux travaux dans l’application Hello Watt.

Une application qui mesure les économies d’énergie réalisées suite aux travaux

Fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar, l’application gratuite Hello Watt permet, quel que soit son fournisseur, de suivre et de comprendre sa consommation d’énergie et notamment l’impact du chauffage sur sa facture. Grâce à cet outil, les clients Laforêt pourront bénéficier de conseils personnalisés pour réduire leur consommation d’énergie, facilement comparer leur consommation avant et après leurs travaux de rénovation énergétique, ou bien suivre la production de leurs panneaux solaires.

Accélérer la transition énergétique en proposant un service complet et de qualité

L’ambition de ce partenariat est de fournir un service complet et de qualité aux clients de Laforêt dans leurs projets de rénovation énergétique et d’installation de panneaux solaires. Par exemple, si un propriétaire-bailleur souhaite rénover son bien classé F ou G, son agent immobilier pourra très simplement prendre rendez-vous avec un expert rénovation d’Hello Watt. Ce dernier réalisera alors les études nécessaires, organisera une visite technique, établira un devis et, si le client le souhaite, planifiera la réalisation des travaux. Laforêt souhaite ainsi accompagner ses clients de A à Z, en offrant des solutions personnalisées et en garantissant la réalisation de travaux de qualité.

« Nous sommes convaincus que les réseaux immobiliers comme Laforêt ont un rôle clef à jouer dans l’accélération de la transition énergétique des logements en orientant les particuliers ayant des besoins de rénovation vers des solutions performantes et accessibles”, explique Sylvain Le Falher, co-fondateur d’Hello Watt

