Immobilier à la montagne : Un marché en ascension et des prix qui tutoient les sommets dans les Alpes

Alors que les Alpes françaises ont été choisies pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver 2030 et à quelques jours du début des vacances d’hiver, comment se porte l’immobilier de montagne ?

Ce marché suit-il la même tendance que le marché national ? L’équipe scientifique de SeLoger dévoile le classement annuel des prix de l’immobilier dans plus de 100 stations de ski françaises.

Les Alpes du Nord, massif le plus cher du territoire

Amateurs de grand air, férus de sports d’hiver ou simplement amoureux de chalets enneigés, les montagnes françaises ne cessent d’attirer. Une dynamique en croissance malgré une année 2024 mouvementée pour le marché national dans un contexte économique tendu.

Si les stations de ski se montrent résilientes, leur attractivité et leur croissance pourraient être dues à une demande internationale et une offre limitée, notamment dans les massifs prestigieux comme ceux des Alpes. Cette année encore, les massifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud tiennent le haut du classement. Les prix des appartements dans les Alpes du Nord atteignent en moyenne 6 390€/m², soit les prix les plus élevés de France pour des biens en station.

Pour une nouvelle année consécutive, la station la plus chère de France reste Val d’Isère, qui affiche des prix plus élevés qu’à Paris (15 384 €/m² en moyenne contre 9 282 €/m² à Paris). Suivie par Courchevel (12 785€/m² en moyenne) et Méribel (12 336€/m²) en moyenne). Dans ce même massif, la station la moins chère est celle de Gresse-en-Vercors, avec 1 971€/m².

Le Massif Central et les Vosges, des montagnes attractives pour les acheteurs

Si le Massif Central et les Vosges ne sont pas forcément sur le devant de la scène pour les amateurs de glisse, ils séduisent tout de même les acheteurs.

Avec une altitude plus basse et un niveau d’enneigement souvent limité, les stations de ski de ces massifs restent attractives pour les acheteurs en quête d’opportunités sur les hauteurs françaises, à moindre coût. 2 505€ : prix moyen au mètre carré dans le Massif Central (+1,7% en un an) et 2 598€ : prix moyen au mètre carré dans les Vosges (-0,9% en un an).

À lire aussi Immobilier Ile-de-France : Des ventes stabilisées à un niveau bas et des prix en baisse

Quels sont les régions montagneuses qui ont vu leurs prix le plus diminuer ?

Plus accessible, le Jura offre aujourd’hui de belles opportunités pour une résidence en altitude. En un an, le Jura a vu ses prix diminuer de -5,4% en moyenne (appartements et chalets confondus, soit 2 989€/m² en moyenne). Pour les appartements, cela correspond à -6,2% en un an (2 778€/m²). Les prix des chalets ont eux aussi baissé de -3,5% sur la même période, atteignant 3 522€/m².

Le Jura n’est pas le seul massif à connaître des variations de prix à la baisse. Dans les Pyrénées, si le prix des chalets a augmenté de +5% en un an (2 914€/m²), les appartements sont plus accessibles qu’il y a un an (-5,4%, soit 2 450€/m²). Globalement, en un an, les Pyrénées ont vu leurs prix diminuer de -3,2%, proposant aujourd’hui un prix moyen de 2 550€ le mètre carré.

Quel prix pour un 45 m² à la montagne

Surface idéale pour un bien à la montagne, les prix d’un 45m² varient selon les stations. Un 45 m² le plus cher se situe à Val d’Isère (comptez 692 280€), suivi par la station de Courchevel (573 435€) et enfin l’écrin savoyard de Bessans Val d’Arc (558 090€). Il sera plus accessible dans les Vosges à Saint-Maurice- sur-Moselle (51 480€), dans la station du Lac Blanc (57 870€) ou au coeur des Pyrénées à Gourette (68 580€).

Principaux enseignements à retenir Les prix de l’immobilier dans les stations de ski ne suivent pas la même tendance que le marché immobilier national (augmentation de +21,8% sur 4 ans vs +6,8%) ; Si les Alpes du Nord demeurent le massif le plus cher de France (6 478€/m² en moyenne), le Massif Central reste le plus abordable (2 505€/m²) ; Le Jura est la région montagneuse qui connaît la plus forte baisse de ses prix immobiliers sur un an : -5,4%, atteignant les 2 989€/m² en moyenne) ; A contrario, les Alpes du Sud enregistrent la plus forte hausse de prix (+3,9% en un an avec un prix moyen de 3 457€/m²) ; Cette année encore, la station la plus chère de France reste Val d’Isère (15 605€/m² en moyenne) ; La station la moins chère de France se trouve dans les Pyrénées à Gourette (1 628€/m² en moyenne).

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements