Immobilier et PLF 2026 : La FNAIM salue le projet de « statut du bailleur privé »mais appelle à aller plus loin

La FNAIM salue le futur statut des bailleurs privés annoncé par Vincent Jeanbrun mais appelle à inclure le logement existant et à instaurer un choc de confiance.

Après l’annonce de Vincent Jeanbrun d’un amendement au budget 2026 pour créer un statut du bailleur privé, la FNAIM se félicite du signal envoyé au secteur immobilier. Mais la Fédération appelle le gouvernement à aller plus loin, en intégrant pleinement le parc existant dans le dispositif.

“Un signal positif, mais il faut aller plus loin”

Dans un communiqué diffusé après l’annonce du ministre du Logement, la FNAIM salue “une décision qui montre que les professionnels de l’immobilier et de la construction ont été entendus”.

« Après la disparition de toute mesure à ce sujet dans le projet initial de PLF, ce projet d’amendement va dans le bon sens. Il acte enfin que pour relancer l’offre locative, il faut redonner confiance aux bailleurs, confrontés à un marché en crise », déclare Loïc Cantin, président de la FNAIM.

La Fédération insiste toutefois pour que le futur statut des bailleurs privés “soit à la hauteur des enjeux” et prenne en compte l’immobilier existant, pas seulement le neuf. Selon elle, les millions de logements anciens “peuvent répondre dès aujourd’hui à la demande locative”, à condition d’être soutenus par un cadre fiscal incitatif.

Un appel à un véritable “choc de confiance”

La FNAIM met en avant sa propre proposition, baptisée “Investissez aujourd’hui, défiscalisez demain”, qui pourrait compléter le dispositif gouvernemental.

« Le statut du bailleur privé et notre proposition de dispositif Investissez aujourd’hui, défiscalisez demain peuvent, ensemble, former un cadre cohérent et incitatif pour relancer durablement l’investissement locatif et soutenir l’offre de logements accessibles, et ce à moindre coût pour les finances de l’État », souligne Loïc Cantin.

Et de prévenir : « Que la montagne n’accouche pas d’une souris : les mesures devront être à la hauteur de la crise du logement. Le secteur a besoin d’un véritable choc de confiance, pas d’une réforme symbolique. »

Le dispositif proposé par la FNAIM consisterait en une exonération d’impôts sur les revenus locatifs pendant dix ans, limitée à une tranche fiscale à définir et à un maximum de deux logements par foyer, après dix ans de location nue. Cette exonération pourrait être portée à quinze ans en cas d’achat dans le neuf ou de rénovation énergétique conséquente.

