Immobilier 2026 : Les jeunes relancent le marché, la pierre reste une valeur refuge

Les 25-34 ans relancent le marché immobilier en 2026. La 13ème vague de étude Optimhome confirme aussi l’attrait durable de la pierre comme valeur refuge.

Dans un marché immobilier 2026 freiné par les incertitudes économiques, les 25-34 ans continuent de faire tourner la machine. C’est l’un des principaux enseignements de la 13e vague du baromètre annuel d’Optimhome, réalisé avec l’Institut Ipsos, qui montre aussi que la pierre reste, pour les Français, l’actif de référence pour sécuriser leur patrimoine. Voici les 10 points clés à retenir.

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1. Les jeunes, moteurs du marché

Si les intentions d’achat globales affichent un repli modéré sous l’effet des incertitudes géopolitiques et économiques, les 25-34 ans font figure d’exception et soutiennent l’activité. Ainsi, au cours des trois dernières années, 37 % d’entre eux ont acheté un bien, une proportion nettement supérieure à la moyenne, tant sur la résidence principale (21 % contre 14 %) que sur le locatif (9 % contre 6 %). Cette dynamique se confirme dans les projections : les 25-34 ans sont significativement plus nombreux à envisager l’achat d’une résidence principale (27 % d’intention contre 17 %) ou un investissement locatif (15 % contre 9 %).

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2. L’immobilier, rempart n°1 contre l’incertitude économique

Si les Français marquent une pause dans leurs projets immédiats par prudence, l’analyse croisée des intentions et des perceptions confirme la force du placement pierre. L’immobilier reste jugé comme l’investissement le plus sûr et rentable, particulièrement chez les 25-34 ans (20 % sont “tout à fait d’accord” sur sa rentabilité). L’investissement locatif demeure ainsi le premier choix pour se constituer un patrimoine durable, s’imposant comme le bouclier patrimonial privilégié face aux placements financiers.

3. L’allongement des crédits : la réponse à la contrainte budgétaire

Pour maintenir leurs projets malgré la hausse des taux, les acquéreurs s’adaptent. Si 81 % des acheteurs de résidence principale ont recours au crédit (94 % chez les 25-34 ans), l’étude montre que 50 % des emprunteurs s’engagent désormais sur des durées supérieures à 20 ans, faisant du temps long la variable d’ajustement du pouvoir d’achat.

4. Polarisation des budgets : un marché à deux vitesses

Si le budget médian reste stable, autour de 200 000 €, le cœur du marché traditionnel s’érode au profit de segments opposés. Les tranches intermédiaires, entre 150 000 et 250 000 €, reculent nettement (-9 points), tandis que les tranches supérieures, entre 250 000 et 350 000 €, progressent (+8 %). À l’autre extrémité, les budgets situés entre 100 000 et 150 000 € enregistrent une hausse marquée (+14 %). Cette recomposition traduit une polarisation croissante du marché, où le “ventre mou” se contracte au profit de profils d’acquéreurs plus segmentés.

5. La solvabilité, l’obsession des vendeurs

La crainte du refus de prêt de l’acquéreur grimpe de 10 points. Sécuriser le financement est devenu un critère de sélection prioritaire pour les vendeurs, devançant parfois le prix de vente dans la décision finale.

6. Transparence énergétique : une exigence non négociable dès l’annonce

L’importance de mentionner le DPE dans l’annonce immobilière bondit de 10 points. Plus qu’un simple critère de confort, le diagnostic est devenu un filtre de sélection immédiat.

7. Le DPE, une concession budgétaire pour accéder au marché

Si 55 % des Français restent ouverts à l’achat d’un bien classé F ou G (soit une baisse notable par rapport aux 66 % de 2025), cette acceptation relève moins d’un choix que d’une nécessité économique. Face à la polarisation des prix, l’acquisition d’une « passoire thermique » est devenue une variable d’ajustement : elle permet de bénéficier d’une décote immédiate à l’achat pour compenser la baisse du pouvoir d’achat immobilier, quitte à différer les travaux de rénovation énergétique indispensables à la valorisation future du patrimoine.

8. Désamour des zones urbaines au profit du périurbain

Les grandes agglomérations perdent 5 points d’attractivité en un an. Le report de la demande se fait massivement sur les zones périurbaines, un mouvement de fond pour la résidence principale comme pour le locatif.

9. Des dynamiques territoriales contrastées

La région parisienne reste le sanctuaire de l’investissement locatif. C’est aussi là que le marché est le plus « liquide » en termes de projection : les Parisiens sont ceux qui prévoient le plus de vendre leurs résidences principales et secondaires. Ils figurent également, aux côtés des habitants de l’arc méditerranéen, parmi les plus enclins à envisager l’achat d’une résidence principale (20 % à 21 %, contre 17 % en moyenne nationale).

10. Fin de l’euphorie du télétravail

Les projets de déménagement interrégionaux sont en net recul (-10 points) : 37 % des répondants envisagent de déménager dans une autre région dans les deux prochaines années, contre 47 % l’année précédente. Cette évolution traduit un recul des mobilités longue distance par rapport à l’année passée.

« Les résultats de ce baromètre 2026 démontrent que si le marché immobilier français est en phase de profonde mutation, il n’est en rien à l’arrêt. Nous observons une forme de résilience portée par une jeune génération qui mise sur la « valeur pierre » et qui sait adapter ses stratégies financières. Dans ce contexte de sélection accrue par le crédit et de nouvelles exigences énergétiques, le rôle de conseil et d’accompagnement de nos conseillers est plus que jamais déterminant pour sécuriser les projets de nos clients. L’immobilier reste, plus que tout autre actif, le placement patrimonial privilégié des Français. », conclut Olivier Colcombet, Président d’Optimhome.

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