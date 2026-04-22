Consultant immobilier : « Mon secret ? Me brosser les dents tous les jours », Samuel Rouche (L’Adresse)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Samuel Rouche, 23 ans, dévoile la méthode qui lui a permis de signer 64 ventes en un an à Noisy-le-Grand et d’être sacré As des As 2025 chez L’Adresse.

Il n’a pas encore 24 ans et affiche déjà un palmarès qui ferait rougir bien des agents chevronnés. Samuel Rouche, consultant immobilier au sein du réseau L’Adresse à Noisy-le-Grand, a été sacré As des As 2025 – premier vendeur de France du réseau avec 64 ventes et 420 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes. Le tout sur un seul secteur situé en Seine-Saint-Denis. Portrait d’un jeune homme pressé, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

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Un parcours rapide, mais décisif

Tout commence en 2020. À 18 ans, Samuel Rouche cherche une alternance et prospecte plusieurs agences. Il entre en contact avec L’Adresse Noisy-le-Grand, dirigée par Alexandra Rethoré. Mais ses débuts passent par un détour en gestion locative à Paris, qu’il abandonne rapidement. « J’avais la boule au ventre le matin quand j’allais travailler, j’ai compris au bout de deux mois que ce n’était pas fait pour moi », confie Samuel Rouche. Il revient alors à la transaction, un choix décisif qui marque le véritable point de départ de sa progression.

Le process avant tout

Pas de raccourci dans son discours : la performance repose d’abord sur une discipline stricte. « Arriver à générer autant de ventes, c’est beaucoup de travail, beaucoup de sérieux ». Sa ligne directrice : appliquer un process identique à chaque client, sans exception. Réactivité, rigueur, disponibilité : le triptyque est assumé. Le jeune consultant travaille entre 13 et 14 heures par jour et mise sur la constance plutôt que sur l’improvisation. « Le but, c’est toujours vraiment de garder le même process », précise-t-il. Autre levier : comprendre le parcours client dans sa globalité. Samuel Rouche s’intéresse aussi à l’investissement immobilier à titre personnel pour mieux maîtriser les attentes et les contraintes des acquéreurs.

Ses atout ? Son réseau et sa directrice

Derrière la performance individuelle, le rôle du réseau est central. Les outils développés par L’Adresse facilitent l’accès aux mandats exclusifs et renforcent la visibilité des biens. Mais c’est aussi l’accompagnement managérial qui fait la différence. « Elle nous laisse faire tout en nous accompagnant », explique l’As des As. Une autonomie encadrée qui permet de progresser rapidement et produit manifestement, produit ses effets.

Son secret ? Son sourire

À ceux qui débutent, Samuel Rouche adresse un message clair : ne pas se laisser freiner par son âge. Dans un secteur concurrentiel, il mise sur le sérieux, la transparence et l’endurance. « Le premier tip, c’est d’aimer son travail », rappelle-t-il. Et puis il y a ce détail, devenu signature : « Mon secret, c’est mon sourire », glisse Samuel Rouche. Une formule qu’il pousse avec humour : « C’est pour ça que j’essaie de me brosser les dents tous les jours. »

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Samuel Rouche sur MySweetImmo, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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