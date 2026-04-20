Intelligence artificielle : « Les agents immobiliers qui misent tout sur l’IA vont disparaître », Delphine Rouxel (Nestenn)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Delphine Rouxel détaille l’actualité de Nestenn, ses ambitions de développement et sa vision d’un métier immobilier bousculé par l’essor de l’IA.

Invitée de Mon Podcast Immo, Delphine Rouxel, présidente de Nestenn, fait le point sur la stratégie du réseau. Nomination d’un directeur général, développement en France et à l’international, formation et IA : elle défend un modèle fondé sur l’expertise. Le réseau Nestenn poursuit son développement dans un marché immobilier encore incertain. « Les agents immobiliers qui vont s’appuyer exclusivement sur les outils de l’IA vont être amenés à disparaître », prévient Delphine Rouxel au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Newsletter MySweetimmo

Romain Odano, l’homme de confiance de Delphine Rouxel

Cette stratégie de développement s’incarne aussi dans sa gouvernance. En nommant Romain Odano directeur général en mars, Nestenn mise sur un profil maison pour piloter sa prochaine phase de croissance. Présent depuis le lancement de la marque en 2017, il a successivement occupé les fonctions de développeur, directeur du développement puis directeur réseau. « Il était essentiel pour moi de pouvoir m’appuyer sur ses compétences et sur son approche du métier », explique Delphine Rouxel . La nouvelle organisation répartit les responsabilités de façon lisible : à Romain Odano, le développement et la formation ; à Delphine Rouxel, les finances et l’animation du réseau. Une répartition des rôles pensée pour accompagner la croissance de l’enseigne.

400 agences immobilières et une accélération à l’international

Cette dynamique se traduit aussi sur le terrain. Nestenn compte aujourd’hui 400 agences, principalement en France mais aussi à l’international, notamment à l’Île Maurice, à Miami, à Hong Kong et au Portugal. Sur ce dernier marché, le réseau vient de franchir une étape avec la signature d’une master franchise. « Pourquoi ne pas dépasser les 415 agences ouvertes », glisse Delphine Rouxel. Une ambition qui illustre la trajectoire de développement du groupe.

À lire aussi Immobilier locatif : A budget constant, les Français perdent des mètres carrés

L’IA ne remplacera ni l’expertise ni la négociation

Dans ce contexte de transformation, la question de l’intelligence artificielle s’impose. Si les outils évoluent rapidement, le rôle de l’agent immobilier reste central. « Il faut savoir l’utiliser, mais elle ne doit pas remplacer les spécificités de l’agent immobilier », insiste Delphine Rouxel. La différence se jouera sur le terrain, notamment dans la capacité à négocier. « Trouver la meilleure offre au vendeur et le meilleur prix à l’acquéreur, c’est le rôle de l’intermédiaire », rappelle-t-elle. Face à la standardisation, Nestenn mise sur le service premium, les mandats exclusifs et la différenciation.

Formation et marché : vigilance et adaptation

Dernier pilier de la stratégie : la formation. Sans attendre les évolutions réglementaires, le réseau a structuré un parcours d’intégration et renforce la formation continue. « Chaque conseiller doit devenir un véritable expert de son marché », souligne Delphine Rouxel.

Côté marché, les signaux restent contrastés. Depuis l’automne, les performances sont légèrement en retrait, dans un contexte marqué par les incertitudes et la possible remontée des taux. Mais les fondamentaux demeurent solides. « Les Français sont conscients de l’importance patrimoniale d’être propriétaire », rappelle Delphine Rouxel. Le marché pourrait atteindre environ 900 000 transactions dans l’ancien en 2026.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Delphine Rouxel sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements