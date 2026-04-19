A vendre à Chamonix : Un chalet XXL devenu impossible à reproduire

Au-delà de ses volumes spectaculaires, ce chalet de 774 m² surplombant le massif du Mont-Blanc illustre surtout une évolution du marché : les grandes constructions de ce type ne sont aujourd’hui plus autorisées. Il est proposé à la vente par Athena Advisers.

À Chamonix, certains biens racontent à eux seuls l’évolution du marché immobilier local. C’est le cas de ce chalet situé dans le quartier des Praz, à seulement cinq minutes à pied du téléphérique de la Flégère et à proximité immédiate des commerces et restaurants.

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Un chalet XXL au cœur des Praz, face au Mont-Blanc

Implantée sur un terrain paysager de 2 091 m², la propriété profite d’un emplacement recherché, entre accès rapide aux pistes et connexion directe au centre de Chamonix, accessible en quelques minutes.

Mais c’est surtout sa vue qui marque : un panorama à 180°, de l’Aiguille Verte au Mont-Blanc, sans interruption. Une caractéristique rare, renforcée par une implantation qui préserve les perspectives, été comme hiver.

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774 m² et 11 chambres : une configuration devenue introuvable

Avec ses 774 m² de surface totale, dont 643 m² habitables, le chalet joue dans une catégorie à part. Construit en 2001 par Chalets Trappier, il associe architecture alpine traditionnelle — bois, pierre locale, toiture en dalle — et volumes hors norme.

La propriété se compose de deux chalets réunis, offrant une capacité d’accueil exceptionnelle : 11 chambres au total, dont un appartement indépendant avec accès privatif, pensé pour accueillir du personnel ou des invités.

Les espaces de vie sont à l’avenant : deux grands salons, une salle TV, une salle de sport, mais aussi deux bureaux et un atelier. Au centre, une vaste salle de jeux s’ouvre sur une terrasse de 71 m², prolongée par le paysage.

À l’intérieur, deux ambiances cohabitent : l’une plus traditionnelle avec du bois vieilli, l’autre plus contemporaine avec des finitions haut de gamme. Une dualité qui reflète aussi l’évolution des usages dans les résidences de montagne.

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À Chamonix, la fin des grands chalets neufs

Si ce bien se distingue, ce n’est pas seulement par ses volumes. Il incarne surtout une réalité réglementaire qui transforme en profondeur le marché local.

À Chamonix, les nouvelles règles d’urbanisme limitent désormais la taille des constructions. Résultat : les chalets de très grande surface ne peuvent plus être développés aujourd’hui.

Ce type de propriété ne peut donc apparaître sur le marché que via des reventes, devenues rares. Une contrainte qui renforce mécaniquement la valeur et la singularité de ces biens, notamment pour les grandes familles ou les projets multigénérationnels.

Dans ce contexte, les chalets comme celui-ci ne sont plus seulement des biens d’exception : ils deviennent des produits immobiliers presque impossibles à recréer.

Le prix : 9 990 000 €. Le contact : Athena Advisers.

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