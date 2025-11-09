A vendre à Paris 6e : Atelier d’artiste à Notre-Dame-des-Champs

Cet atelier d’artiste de 74 m² loi Carrez et en duplex, d’un caractère unique et au calme absolu, est proposé à la vente par Varenne.

Cet atelier d’artiste de 74 m² est situé au cœur du quartier Notre-Dame-des-Champs, à deux pas du Jardin du Luxembourg et de l’animation de Montparnasse.

Newsletter MySweetimmo

Un emplacement recherché, de beaux volumes et un cachet unique

Au 1er étage d’une charmante copropriété du début du XIXᵉ siècle, ce lieu singulier séduit par son caractère unique et son calme absolu.

À lire aussi A vendre à Biarritz : Elégant appartement de réception

Un bien immobilier baigné de lumière

L’entrée s’ouvre sur un bureau avec toilettes, menant à une vaste cuisine-salle à manger conviviale. Quelques marches mènent ensuite à un séjour baigné de lumière grâce à sa double verrière, sa cheminée et sa belle hauteur sous plafond. L’ensemble des espaces de vie s’étend sur 42 m² et offre une atmosphère chaleureuse et inspirante.

À l’étage, une chambre en mezzanine avec salle d’eau et toilettes, suivie d’une petite chambre d’appoint en enfilade.

Le Prix : 1 300 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements