A vendre à Paris 6e : Atelier d’artiste à Notre-Dame-des-Champs

Cet atelier d’artiste de 74 m² loi Carrez et en duplex, d’un caractère unique et au calme absolu, est proposé à la vente par Varenne.

Atelier d'artiste a vendre a Paris Notre-Dame-des-Champs

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 9 novembre 2025, mis à jour le 7 novembre 2025
Cet atelier d’artiste de 74 m² est situé au cœur du quartier Notre-Dame-des-Champs, à deux pas du Jardin du Luxembourg et de l’animation de Montparnasse.

Un emplacement recherché, de beaux volumes et un cachet unique

Au 1er étage d’une charmante copropriété du début du XIXᵉ siècle, ce lieu singulier séduit par son caractère unique et son calme absolu.

Un bien immobilier baigné de lumière

L’entrée s’ouvre sur un bureau avec toilettes, menant à une vaste cuisine-salle à manger conviviale. Quelques marches mènent ensuite à un séjour baigné de lumière grâce à sa double verrière, sa cheminée et sa belle hauteur sous plafond. L’ensemble des espaces de vie s’étend sur 42 m² et offre une atmosphère chaleureuse et inspirante.

À l’étage, une chambre en mezzanine avec salle d’eau et toilettes, suivie d’une petite chambre d’appoint en enfilade.

Le Prix : 1 300 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
