A vendre à Cannes : Appartement sur la Croisette avec jardin et piscine privée
Cet appartement de 7 pièces et 248 m², situé sur la Croisette à Cannes, face à la Méditerranée, avec son jardin paysager de 380 m² et sa piscine privée, est proposé à la vente par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.
Un appartement-villa, sur la Croisette à Cannes, avec jardin privatif et entrée indépendante, c’est rare mais cela existe ! Ouvrons les portes dans ce que le luxe a de plus singulier : l’accès à l’unique.
Un appartement/maison en duplex entièrement rénovée
L’adresse on la devine à peine depuis la rue, bienvenue dans le Cannes plus secret. Sur la Croisette, face à la Roseraie et à quelques pas de la mer, un immense portail plein s’ouvre sur un univers inattendu : un jardin paysager, un bassin privatif et, derrière la végétation, un appartement/maison en duplex entièrement rénovée par un architecte il y a quelques mois.
La douce ambiance de cet écrin contraste avec le tumulte de la Croisette. Ni bars ni restaurants à cette adresse et, pourtant, Cannes et son effervescence reste immédiatement accessible à pied. Tout comme les plages, qui font partie intégrante de l’image carte postale de la Côte d’Azur.
La singularité du lieu commence avant même d’en franchir la porte. Bien qu’intégrée à une résidence, la propriété possède sa propre entrée indépendante qui part directement de la Croisette et conduit à un jardin de plus de 300 m². D’ailleurs, l’appartement a son propre numéro de rue ! Cela floute la frontière appartement/maison et apporte le côté intimiste de la maison.
Un intérieur décoré par un architecte
L’intérieur, rénové par un architecte, s’étend sur environ 250 m² répartis en duplex. Les volumes ont été conçus à la fois pour y vivre un quotidien agréable et pour les réceptions.
Les pièces de vie – salon, salle à manger et cuisine – composent le cœur de la maison tandis que le regard se perd vers les extérieurs et la végétation.
Cinq suites avec salles de bains privatives
L’appartement compte cinq suites avec salles de bains privatives. Deux places de stationnement complètent ce bien. Ainsi qu’une cave à vin pouvant accueillir jusqu’à 128 bouteilles, un élément propice à l’organisation de jolis moments de fête.
Le prix : 5 490 000 €. Le DPE : B. Le contact : Côte d’Azur Sotheby’s International Realty