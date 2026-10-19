A vendre à Cannes : Appartement sur la Croisette avec jardin et piscine privée

Cet appartement de 7 pièces et 248 m², situé sur la Croisette à Cannes, face à la Méditerranée, avec son jardin paysager de 380 m² et sa piscine privée, est proposé à la vente par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Vente appartement Cannes 7 Pièces 248 m²

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© Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Par MySweetImmo , le 19 octobre 2026
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Un appartement-villa, sur la Croisette à Cannes, avec jardin privatif et entrée indépendante, c’est rare mais cela existe ! Ouvrons les portes dans ce que le luxe a de plus singulier : l’accès à l’unique. 

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Un appartement/maison en duplex entièrement rénovée

L’adresse on la devine à peine depuis la rue, bienvenue dans le Cannes plus secret. Sur la Croisette, face à la Roseraie et à quelques pas de la mer, un immense portail plein s’ouvre sur un univers inattendu : un jardin paysager, un bassin privatif et, derrière la végétation, un appartement/maison en duplex entièrement rénovée par un architecte il y a quelques mois.

Vente appartement Cannes 7 Pièces 248 m²

La douce ambiance de cet écrin contraste avec le tumulte de la Croisette. Ni bars ni restaurants à cette adresse et, pourtant, Cannes et son effervescence reste immédiatement accessible à pied. Tout comme les plages, qui font partie intégrante de l’image carte postale de la Côte d’Azur. 

La singularité du lieu commence avant même d’en franchir la porte. Bien qu’intégrée à une résidence, la propriété possède sa propre entrée indépendante qui part directement de la Croisette et conduit à un jardin de plus de 300 m². D’ailleurs, l’appartement a son propre numéro de rue ! Cela floute la frontière appartement/maison et apporte le côté intimiste de la maison. 

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Un intérieur décoré par un architecte

L’intérieur, rénové par un architecte, s’étend sur environ 250 m² répartis en duplex. Les volumes ont été conçus à la fois pour y vivre un quotidien agréable et pour les réceptions.

Vente appartement Cannes 7 Pièces 248 m²

Les pièces de vie – salon, salle à manger et cuisine – composent le cœur de la maison tandis que le regard se perd vers les extérieurs et la végétation. 

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Cinq suites avec salles de bains privatives

L’appartement compte cinq suites avec salles de bains privatives. Deux places de stationnement complètent ce bien. Ainsi qu’une cave à vin pouvant accueillir jusqu’à 128 bouteilles, un élément propice à l’organisation de jolis moments de fête. 

Vente appartement Cannes 7 Pièces 248 m²

Le prix : 5 490 000 €. Le DPE : B. Le contact : Côte d’Azur Sotheby’s International Realty

Par MySweetImmo
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