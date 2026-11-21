Cette villa de 7 pièces et 4 chambres, située à 5 minutes à pied de la page sur l’Île de Ré, est proposée à la vente par Barnes.

Cette villa de plain-pied de 184 m², entièrement rénovée en 2022, est située à Sainte-Marie-de-Ré, dans un environnement calme, à seulement cinq minutes à pied de la plage et dix minutes de la place des Tilleuls.

Newsletter MySweetimmo

Une villa élégante de 7 pièces

La maison dévoile des pièces de vie lumineuses et chaleureuses, organisées autour d’une grande cuisine dinatoire équipée avec arrière-cuisine. Un bureau aménagé derrière une élégante verrière s’ouvre sur la salle à manger, prolongée par un salon télévision agrémenté d’une cheminée avec insert.

L’espace nuit se compose de quatre chambres et de deux salles d’eau, offrant un agencement adapté à la vie familiale comme à l’accueil d’invités.

À lire aussi A vendre sur la presqu’île du Cap Ferret : Villa en bois avec piscine

Un jardin paysager et une piscine

À l’extérieur, la propriété prend place sur une parcelle de 792 m², aménagée en jardin paysager avec plusieurs terrasses, patios et une piscine. Un vaste préau dédié aux repas en plein air complète cet ensemble, invitant à profiter pleinement des beaux jours.

Un parking permettant de stationner plusieurs véhicules ainsi qu’un garage viennent parfaire les prestations de cette villa.

Le prix : 2 145 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements