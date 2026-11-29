RENT 2026 : « Un professionnel de l’immobilier rassure le vendeur par la preuve », Camille Delache (SeLoger)
« L’envie d’acheter est intacte. » Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, Camille Delache (SeLoger) dit pourquoi les acheteurs sont devenus plus exigeants, et comment les agents immobiliers peuvent y répondre.
Comment décrocher un mandat quand le marché de l’ancien plafonne à 955 000 ventes et que les acheteurs ont perdu 12 m² de pouvoir d’achat, soit une chambre ? Invitée de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Camille Delache, responsable des produits B2B chez SeLoger, accorde malgré tout « un bon 7-8 » sur 10 au moral de l’immobilier : sur l’application du portail, les visites ont progressé de 82 % en un an. « L’envie d’acheter est intacte. Mais un acheteur qui perd du pouvoir d’achat devient plus exigeant », observe-t-elle.
Mandats : Plus de 3 000 biens vendus affichés sur SeLoger depuis fin septembre
Cette exigence se joue d’abord chez le vendeur. « Vendre est l’un des moments les plus stressants d’une vie, dans le top 3 des Français. Et le vendeur doit choisir à qui confier ce bien », rappelle Camille Delache. Pour emporter sa décision, elle conseille de lui montrer des ventes déjà conclues : des biens similaires au sien, situés dans son quartier, voire dans sa rue. « C’est la meilleure carte de visite possible : faites-moi confiance, je connais ce que vous voulez vendre et je saurai vendre votre bien », résume-t-elle.
SeLoger a ouvert l’affichage des biens vendus fin septembre, et plus de 3 000 y figurent déjà. « Des clients nous disent : je l’ai mis sur ma vitrine et davantage de vendeurs me contactent », rapporte la responsable.
La preuve vaut aussi pour le prix. « Assez souvent, celui que le vendeur a en tête n’est pas le bon », constate-t-elle. L’outil Estima Pro fournit des comparables, qui permettent à l’agent de montrer l’état du marché autour du bien avant de recommander un montant. L’enjeu est l’exclusivité : « Un mandat simple est frustrant et génère de la friction dans la vente. La preuve d’un bien vendu encourage le vendeur à faire confiance à un seul professionnel », souligne Camille Delache.
Annonces : Un score de qualité et l’IA pour le socle, le titre pour la patte de l’agent
Côté acheteurs, la sélection se fait sur l’annonce. « Un acheteur exigeant compare. Il passe plus de temps sur les résultats de recherche et sur les annonces », explique Camille Delache. SeLoger a donc lancé un score de qualité, qui indique au professionnel ce qui manque : des photos, une description à améliorer, un DPE à ajouter.
Les biens à défauts gardent leur chance grâce à la recherche en langage naturel, également lancée par le portail. « Il y a des acheteurs prêts à faire des travaux. Avec cette recherche, les mots-clés sont plus précis et nous rapprochons plus finement les biens de nos clients des demandes des acheteurs », précise-t-elle.
Reste l’intelligence artificielle, qui peut produire des annonces enjolivées ou toutes identiques. Les 50 collaborateurs d’une agence d’Aix-en-Provence lui ont récemment demandé comment y mettre leur patte. Sa réponse est de soigner le titre : « Il peut refléter ma vision de professionnel, alors que la description est parcourue, avec des attentes précises : le nombre de pièces, la surface », indique Camille Delache.
À la machine, donc, les informations attendues : pièces, photos, surface, travaux, DPE. « L’intelligence artificielle est un accélérateur pour atteindre le niveau d’annonce attendu par tout le monde. Elle ne remplace pas la patte humaine : montrer pourquoi l’agent est la bonne personne pour vendre ce bien », conclut-elle.
Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.