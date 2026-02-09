A vendre à Bordeaux : Maison de pierre avec piscine intérieure

Cette magnifique maison en pierre de 315 m² et 6 chambres, avec piscine intérieure et salle de sport, à Bordeaux, est proposée à la vente par Barnes.

Maison de pierre bordelaise avec piscine

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo , le 9 février 2026
 0

Cette magnifique maison en pierre est située au cœur du quartier Labottière à Bordeaux. Elle conjugue espace, élégance familiale et prestations rares.

Newsletter MySweetimmo

Une maison avec jardin

Développant 315 m², la maison principale s’ouvre sur une entrée desservant un espace bureau et un vestiaire, puis un vaste séjour avec cuisine semi-ouverte, prolongé par un jardin arboré de 180 m².

Les étages accueillent six chambres réparties sur deux niveaux, dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, ainsi que plusieurs espaces bureau et salles d’eau. Un rez-de-jardin complète l’ensemble avec une salle de jeux, une buanderie, un cellier et une cave.

À lire aussi

Une dépendance qui abrite une piscine

La propriété se distingue par une dépendance de 143 m², accessible par une entrée indépendante, offrant une piscine intérieure avec terrasse attenante de 60 m², un vaste espace polyvalent avec kitchenette, une salle de sport et une douche. Un garage de 60 m² et plusieurs possibilités de stationnement viennent parfaire ce bien aux multiples usages.

Maison a Bordeaux

Le prix : 1 872 000 €. Le DPE : B. Le contact: Barnes.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter