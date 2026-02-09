A vendre à Bordeaux : Maison de pierre avec piscine intérieure

Cette magnifique maison en pierre de 315 m² et 6 chambres, avec piscine intérieure et salle de sport, à Bordeaux, est proposée à la vente par Barnes.

Cette magnifique maison en pierre est située au cœur du quartier Labottière à Bordeaux. Elle conjugue espace, élégance familiale et prestations rares.

Newsletter MySweetimmo

Une maison avec jardin

Développant 315 m², la maison principale s’ouvre sur une entrée desservant un espace bureau et un vestiaire, puis un vaste séjour avec cuisine semi-ouverte, prolongé par un jardin arboré de 180 m².

Les étages accueillent six chambres réparties sur deux niveaux, dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, ainsi que plusieurs espaces bureau et salles d’eau. Un rez-de-jardin complète l’ensemble avec une salle de jeux, une buanderie, un cellier et une cave.

À lire aussi A vendre à Paris 5e : Appartement en étage élevé avec vues dégagées

Une dépendance qui abrite une piscine

La propriété se distingue par une dépendance de 143 m², accessible par une entrée indépendante, offrant une piscine intérieure avec terrasse attenante de 60 m², un vaste espace polyvalent avec kitchenette, une salle de sport et une douche. Un garage de 60 m² et plusieurs possibilités de stationnement viennent parfaire ce bien aux multiples usages.

Le prix : 1 872 000 €. Le DPE : B. Le contact: Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements