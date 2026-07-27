A vendre à Cannes : Villa contemporaine avec vue mer panoramique

Cette élégante villa contemporaine de 140 m² et 5 pièces, aux volumes généreux, vastes baies vitrées et panorama exceptionnel est proposée à la vente par Barnes.

Villa contemporaine, vue mer panoramique a Cannes

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 27 juillet 2026
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Cette villa contemporaine avec vue mer panoramique est idéalement située sur les hauteurs de Vallauris, dans un secteur résidentiel recherché aux portes de Cannes.

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Une villa baignée de lumière

Villa contemporaine, vue mer panoramique a Cannes

Baignée de lumière grâce à ses vastes baies vitrées, cette propriété séduit par son architecture contemporaine, ses volumes généreux et son panorama exceptionnel embrassant la Méditerranée, Antibes et les montagnes de l’arrière-pays. Elle offre un cadre de vie privilégié, alliant calme absolu et proximité immédiate des plages, de la Croisette et des commodités.

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Une vue somptueuse

Les espaces de réception, spacieux et ouverts sur l’extérieur, invitent à profiter pleinement de la vue. L’espace nuit accueille trois chambres en suite, offrant confort et intimité, tandis qu’un appartement indépendant permet de recevoir famille et amis dans les meilleures conditions.

Villa contemporaine, vue mer panoramique a Cannes

Édifiée sur un terrain paysager d’environ 788 m², la villa dispose d’une piscine parfaitement intégrée à son environnement ainsi que de plusieurs places de stationnement.

Le prix : 1 490 000 €. Le contact : Barnes.

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