RENT 2026 : « Il va y avoir du tri dans les agences immobilières », David Dos Reis (DDR)
Les agences immobilières vont-elles connaître le sort des taxis face à Uber ? Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, David Dos Reis (DDR Immobilier) annonce un tri dans la profession. Et livre sa parade.
Son moral ? « 10 sur 10 », répond David Dos Reis, de l’agence familiale DDR Immobilier. « Si on écoute les informations, l’immobilier va mal. Mais il y a toujours un marché : le Français a besoin de se loger », déclare-t-il. Sur des secteurs comme Houilles ou Sartrouville, que le RER A relie à La Défense et à Paris, la demande reste forte, y compris chez les investisseurs, assure-t-il.
Il faut être présent localement
Que va-t-il se passer en 2027 ? « Je pense qu’il va y avoir un tri dans la profession », répond-il. Les fermetures d’agences ne vont pas s’arrêter, selon lui. « On a connu l’ubérisation au niveau des taxis. Avec les réseaux de mandataires et avec l’IA, on va vraiment vers ça aussi dans l’immobilier », observe-t-il.
Sa parade : « Il faut vraiment avoir une valeur ajoutée dans ses agences. Et il faut surtout être présent localement. On n’est pas obligé de briller sur la France entière », recommande-t-il. Il invite aussi ses confrères à continuer de se former : « Ne cherchez pas la recette miracle, il n’y en a pas. C’est le travail qui fait la différence », souligne-t-il.
IA : Ce que l’agence automatise déjà
« Le bon usage, c’est d’automatiser des tâches assez chronophages », explique David Dos Reis. Son agence fait remplir un formulaire aux acquéreurs qui la contactent par mail, pour qualifier le contact sans rappeler chacun. Elle utilise aussi l’intelligence artificielle pour retoucher les photos et désencombrer des pièces.
Pour faire passer un message à un client, l’agence laisse aussi l’IA le dire à sa place. « Les clients croient souvent davantage à ce qu’ils voient sur Internet qu’à la parole d’un agent immobilier », constate David Dos Reis.
Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, en novembre 2026. Retrouvez les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.