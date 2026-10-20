Bricks.co : 12 millions promis en 6 heures pour sa banque de l’immobilier

Bricks.co annonce près de 12 millions d’euros de demandes de souscription en six heures auprès de plus de 27 000 particuliers. Cette mobilisation doit accompagner son projet de banque digitale dédiée à l’immobilier, dont le financement et l’acquisition d’Izola Bank restent à finaliser.

Après le financement participatif immobilier, Bricks.co veut ouvrir un nouveau chapitre : celui des services bancaires. Pour accompagner cette ambition, la plateforme a sollicité sa communauté le 9 octobre 2026. En six heures, plus de 27 000 particuliers ont participé à une nouvelle tranche de financement grand public, représentant près de 12 millions d’euros de demandes de souscription. Précision utile, les demandes de souscription ne sont pas des fonds définitivement levés. L’opération reste notamment soumise aux éventuelles rétractations et annulations, ainsi qu’aux conditions financières prévues pour sa réalisation.

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De l’investissement immobilier aux services bancaires

Bricks.co s’est développée en permettant aux particuliers de participer au financement de projets immobiliers dès 10 euros. L’entreprise indique avoir accompagné le financement de 402 projets. Son ambition est désormais de réunir, à terme, investissement, épargne et financement au sein d’une même application.

Pour y parvenir, le groupe mise sur l’acquisition d’une banque existante. En septembre, il a signé, par l’intermédiaire de sa filiale Azure Financial, un accord en vue du rachat d’Izola Bank, un établissement européen basé à Malte et disposant d’un agrément bancaire depuis 1994.

Le projet consiste à associer la technologie et la communauté de Bricks.co à plus de trente ans d’expérience bancaire. La réalisation de l’acquisition reste toutefois soumise aux autorisations réglementaires nécessaires, notamment celles de la Malta Financial Services Authority (MFSA) et de la Banque centrale européenne (BCE), ainsi qu’aux conditions contractuelles applicables.

Bricks.co présente donc une ambition bancaire, dont les contours commerciaux restent à préciser. Le communiqué ne donne ni calendrier de lancement ni détail des futurs produits proposés aux particuliers.

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Ce que les particuliers financent réellement

Pour les participants, cette opération marque un changement par rapport aux projets immobiliers habituellement proposés sur la plateforme. Il ne s’agit plus de contribuer au financement d’un bien ou d’une opération immobilière, mais d’accompagner le développement du groupe, par l’intermédiaire d’une société dédiée.

Concrètement, les particuliers demandent à souscrire des actions de Communauté Bricks 2 (CB2). Cette société doit investir les sommes définitivement levées dans Groupe Bricks. Les participants prennent ainsi part indirectement à son développement, sans devenir directement actionnaires de Groupe Bricks ou d’Izola Bank.

Les fonds recueillis doivent contribuer au financement du projet bancaire, au renforcement des fonds propres, aux coûts d’intégration et à la poursuite des activités existantes de Bricks.co. Leur utilisation ne se limite donc pas au rachat de la banque maltaise.

« Ceux qui ont fait grandir Bricks peuvent aujourd’hui participer à la suite de son histoire »

Depuis le début, Bricks.co avance avec sa communauté. Nous avons voulu rendre l’investissement immobilier accessible au plus grand nombre, et ce sont les particuliers qui nous ont permis de faire grandir cette ambition, explique Cédric O’Neill, fondateur et président de Bricks.co. Aujourd’hui, une nouvelle étape se dessine : celle d’une banque digitale dédiée à l’immobilier. Voir plus de 27 000 personnes se mobiliser autour de ce projet en quelques heures est un formidable encouragement. Notre ambition reste la même : rendre l’investissement et, demain, les services bancaires plus simples et plus accessibles. Et nous voulons continuer à construire cette aventure avec notre communauté. ».

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Une opération de 30 millions d’euros à finaliser

Le volet grand public, accompagné d’un document d’information synthétique (DIS), est plafonné à 11 999 990 euros. Il s’inscrit dans une émission globale de 30 millions d’euros, avec un seuil minimum de réalisation fixé à 22,5 millions d’euros, après prise en compte des éventuelles rétractations et annulations.

Les près de 12 millions d’euros de demandes annoncés ne suffisent donc pas, à eux seuls, à atteindre ce seuil. En parallèle, une offre distincte, réservée aux souscriptions à partir de 100 000 euros, se poursuit.

La mobilisation annoncée constitue une étape pour Bricks.co. Pour concrétiser son projet de banque digitale dédiée à l’immobilier, le groupe doit encore réunir les financements nécessaires et obtenir les autorisations permettant de finaliser l’acquisition d’Izola Bank.

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