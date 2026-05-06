Investissement immobilier : Après 5 ans, Bricks.co franchit les 368 millions d’euros investis

Cinq ans après son lancement, Bricks.co revendique 368 millions d’euros investis, 328 projets financés et vise le milliard d’euros investis d’ici 2031.

Cinq ans après son lancement, Bricks.co dresse le bilan de sa croissance. La plateforme d’investissement immobilier revendique 368 millions d’euros investis et plus de 85 000 investisseurs actifs. Elle affiche désormais des ambitions européennes et de diversification.

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Bricks.co revendique 368 millions d’euros investis en cinq ans

Cinq ans après son lancement, Bricks.co dresse un bilan chiffré de son développement. La plateforme d’investissement immobilier fractionné indique avoir atteint 368 millions d’euros investis, avec 328 projets financés dans 227 villes, en France et à l’international.

Créée à Montpellier, la société revendique aujourd’hui 700 000 utilisateurs inscrits et plus de 85 000 investisseurs actifs. Le ticket moyen s’établit à 144,89 euros, un positionnement qui vise à rendre l’investissement immobilier accessible à un large public.

Depuis sa création, Bricks.co indique avoir redistribué 78,6 millions d’euros sous forme de capital et de coupons. La plateforme affiche un rendement moyen de 9,82 %, avec un taux de défaut annoncé de 3 % et 76,5 % des projets en cours considérés comme sains.

« En cinq ans, Bricks.co a démontré qu’il est possible de rendre l’investissement immobilier accessible à tout le monde, tout en maintenant des standards de performance et de rigueur. En cinq ans, nous avons posé les bases d’un nouveau modèle, efficace et surtout pérenne. Cette première phase nous permet aujourd’hui d’entrer dans une nouvelle étape de développement », précise Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co.

Dans le détail, la trajectoire de la plateforme a connu plusieurs phases. Après une forte accélération entre 2021 et 2022, l’année 2023 marque un ralentissement lié à un contexte de marché plus tendu. La société indique avoir engagé une phase de restructuration avant de renouer avec la croissance dès 2024.

Une année 2025 record pour la plateforme

Selon Bricks.co, l’année 2025 constitue un point haut dans son développement. La plateforme revendique 163,3 millions d’euros investis sur cette seule année, pour 139 projets financés.

La dynamique semble se poursuivre en 2026. Sur les trois premiers mois et demi, 42,2 millions d’euros ont déjà été investis. Un rythme que l’entreprise présente comme supérieur, en base annualisée, à celui de l’année 2024.

Au-delà des volumes, Bricks.co met en avant l’engagement de sa communauté. Certains investisseurs auraient participé à plus de 90 % des projets proposés, avec des portefeuilles pouvant atteindre jusqu’à 300 projets.

Comme tout investissement, ce type de placement comporte toutefois des risques, notamment de perte en capital ou de liquidité, malgré les performances mises en avant par la plateforme.

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Cap sur l’Europe et de nouvelles classes d’actifs

À horizon 2031, Bricks.co affiche une nouvelle feuille de route. L’entreprise vise le cap du milliard d’euros investis et une extension de ses activités à l’échelle européenne.

La plateforme indique également vouloir s’ouvrir progressivement à d’autres classes d’actifs, au-delà de l’immobilier. Objectif affiché : proposer des solutions d’investissement plus diversifiées.

Cette nouvelle phase marque un changement d’échelle pour Bricks.co, qui cherche désormais à consolider sa position sur un marché de l’investissement participatif en pleine structuration.

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