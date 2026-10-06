Avec le rachat Izola Bank, Bricks.co veut bâtir la banque digitale de l’immobilier

Bricks.co a signé un accord pour devenir majoritaire dans Izola Bank. Le groupe veut bâtir une banque digitale de l’immobilier. L’acquisition est envisagée sous douze mois, après les autorisations nécessaires.

Bricks.co veut ajouter des services bancaires à sa plateforme d’investissement immobilier. Le groupe français a annoncé, le 5 octobre 2026, un accord pour devenir actionnaire majoritaire d’Izola Bank, à Malte. Son objectif : accompagner les particuliers qui investissent et les professionnels qui financent leurs projets immobiliers.

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Réunir investissement immobilier et services bancaires

Bricks.co permet aux particuliers d’investir dans des projets immobiliers dès 10 euros et aux professionnels de financer leurs opérations. Le groupe annonce plus de 750 000 membres inscrits et plus de 440 millions d’euros investis via sa plateforme. Le projet prolonge les ambitions européennes de Bricks.co, déjà présentées lors de son bilan à cinq ans.

Izola Bank apporterait ses équipes et plus de trente ans d’expérience bancaire. L’établissement propose déjà des services d’épargne, de financement des entreprises et d’affacturage, qui permettent aux entreprises d’obtenir le paiement anticipé de leurs factures. Bricks souhaite associer ces activités à sa technologie et à sa plateforme.

« Notre ambition est de construire la banque de l’immobilier de demain : permettre à davantage de personnes de se constituer un patrimoine et mieux accompagner ceux qui développent les projets. Avec Izola, nous voulons réunir notre technologie et notre communauté avec une expérience bancaire de plus de trente ans. Cet accord ouvre une nouvelle étape, que nous souhaitons construire avec les équipes d’Izola, progressivement et dans la durée», souligne Cédric O’Neill, fondateur et président de Bricks.

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Un apport de 2,8 millions d’euros prévu

L’accord prévoit une injection immédiate de 2,8 millions d’euros dans Izola Bank. Bricks doit apporter ces fonds en souscrivant des actions nouvelles. Le prix du rachat majoritaire n’est pas communiqué.

L’acquisition est envisagée dans un délai de douze mois. Elle doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment celles de l’autorité maltaise des services financiers, la MFSA, et de la Banque centrale européenne. Le groupe prévoit ensuite de développer progressivement son accompagnement des investisseurs et des professionnels de l’immobilier en Europe.

Izola Bank conserverait son identité et ses activités

Le projet prévoit de poursuivre les activités d’Izola Bank, de conserver son identité et de s’appuyer sur ses équipes. Le groupe Van Marcke, son actionnaire actuel, resterait associé au projet grâce à une participation minoritaire dans la société d’acquisition.

« Ce projet associe l’expérience bancaire d’Izola à la technologie et aux capacités de distribution de Bricks. Nous souhaitons ouvrir ensemble de nouvelles perspectives de développement, en nous appuyant sur nos équipes, notre relation avec nos clients et le savoir-faire construit depuis plus de trente ans », ajoute Caroline Van Marcke.

Renaud Dutreil, ancien ministre et dirigeant d’entreprise, est appelé à rejoindre le conseil d’administration d’Izola Bank une fois l’opération réalisée et les approbations requises obtenues. Il participerait aux orientations stratégiques de la banque.

D’autres groupes rapprochent leurs services bancaires de l’immobilier. Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont acheté le portail ÊtreProprio pour intégrer la recherche de logement à leurs applications. BPCE et Nexity ont aussi annoncé un projet de société commune pour commercialiser des logements neufs et réhabilités.

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