Immobilier Isle-sur-la-Sorgue : Un mas à vendre où les chevaux ont aussi leur place

Au Thor, près de L’Isle-sur-la-Sorgue, ce mas de 302 m² dispose d’une piscine et d’installations équestres sur près de dix hectares. Prix affiché : 2,49 millions d’euros.

Un mas provençal restauré mais aussi les espaces pour garder et entraîner ses chevaux sur place : c’est la propriété proposée à la vente au Thor, à quelques minutes de L’Isle-sur-la-Sorgue. Affiché à 2,49 millions d’euros, le domaine associe une maison de 302 m² habitables à 99 880 m² de terrain d’un seul tenant, soit près de dix hectares.

Commercialisé par Janssens Immobilier Knight Frank, il se distingue par cette combinaison entre habitation, espaces de réception et équipements équestres. Une autre façon d’aborder le marché immobilier de prestige en Provence, au-delà de la seule surface de la maison.

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Près de dix hectares et des équipements pour les chevaux

Le terrain constitue l’un des principaux éléments du domaine. Les 99 880 m² réunis en un seul bloc entourent le mas et accueillent plusieurs installations équestres : une piste d’entraînement, des boxes pour les chevaux, une sellerie, des parcs clos de barrières en bois et un hangar de stockage.

Selon l’agence immobilière, ces équipements peuvent intéresser aussi bien un propriétaire souhaitant accueillir ses chevaux qu’un acquéreur envisageant une activité équestre ou de pension.

La propriété se situe à quelques minutes de L’Isle-sur-la-Sorgue et à 40 minutes de la gare d’Avignon TGV. Le domaine conjugue ainsi une importante surface extérieure et la proximité des transports.

Un mas restauré organisé autour d’une cour

La maison s’articule autour d’une cour intérieure. Au rez-de-chaussée, les pièces de vie conservent plusieurs éléments de l’architecture provençale : une cheminée en pierre, des plafonds traditionnels et des poutres apparentes.

La distribution comprend un grand séjour, une cuisine équipée avec un cellier, un salon de musique et une cave à vin. À l’étage se trouvent une suite principale avec dressing et salle de bain et douche privative, deux chambres et un grand bureau-bibliothèque. Une quatrième chambre mansardée est aménagée sous les toits.

Cette association entre architecture ancienne et rénovation rejoint les critères évoqués dans notre décryptage des maisons provençales recherchées par les acheteurs américains, qui privilégient notamment les propriétés de caractère prêtes à habiter.

Une piscine et un espace de réception indépendant

À l’extérieur, le mas dispose d’une piscine au sel de 13 mètres sur 4,5 mètres. Un pool house avec un bar sous un auvent en pierre complète les aménagements du jardin. Une salle de réception extérieure indépendante, équipée d’un four à bois, permet également de recevoir à l’écart des pièces de la maison.

« Ce domaine incarne la douceur de vivre provençale dans ce qu’elle a de plus authentique. L’harmonie entre le mas rénové avec élégance, la cour qui s’ouvre sur les jardins et la vaste étendue de dix hectares crée un sentiment de liberté et de tranquillité très recherché. C’est une propriété rare, capable de s’adapter aussi bien à un projet familial d’envergure qu’à une passion équestre ou d’accueil», souligne Cathy Avenel, conseillère immobilière à l’agence Janssens Immobilier de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Pour découvrir une autre configuration de demeure provençale organisée autour d’une cour, MySweetImmo présente également le Mas de Combet, une propriété de 17 chambres dans les Alpilles.

Un prix affiché de 2,49 millions d’euros et un DPE C

Le prix de 2 490 000 € porte sur le mas, le terrain de près de dix hectares et les équipements décrits, notamment les installations équestres et la piscine.

Côté énergie, le logement est équipé d’une pompe à chaleur. Le diagnostic de performance énergétique est classé C et les émissions de gaz à effet de serre sont classées B.

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