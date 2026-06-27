Immobilier : L’histoire folle d’un mas dans les Alpilles

À l’abri des oliviers, au sud des Alpilles, cette propriété du XVIIIe siècle raconte autant l’histoire de ses prestigieux propriétaires que celle du territoire qui inspira Vincent van Gogh. Un bien rare sur le marché de l’immobilier de prestige.

À l’écart des grands axes, au bout d’un chemin bordé d’oliviers, ce mas du XVIIIe siècle proposé à la vente par Janssens Immobilier Knight Frank témoigne de l’histoire rurale des Alpilles.

Située au sud du massif, à une quinzaine de minutes de Saint-Rémy-de-Provence, de Fontvieille et d’Arles, la propriété a été transformée en bastide dans les années 1960 tout en conservant les caractéristiques de son architecture d’origine.

Orientée plein sud et protégée du mistral, elle s’inscrit dans un secteur particulièrement recherché pour son patrimoine naturel et bâti.

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Un mas du XVIIIe siècle transformé en bastide familiale

D’environ 300 m² habitables, la maison s’organise autour d’une vaste entrée dominée par une cheminée d’époque. Le salon, avec ses poutres apparentes, s’ouvre sur une terrasse de 25 mètres de long tournée vers le jardin.

À l’étage, quatre suites composent l’espace nuit, dont une chambre principale avec terrasse privative. Un appartement indépendant disposant de son propre accès complète l’ensemble.

Le terrain de 6 300 m², alimenté par l’eau du canal, accueille cyprès, platanes, rosiers et dix-sept oliviers. Une piscine de 12 mètres sur 6, une maison d’amis de 60 m² avec deux chambres, un studio rénové de 16 m² ainsi qu’un garage en pierre de 48 m² équipé d’un ancien four à pizza viennent compléter la propriété.

Une propriété marquée par des propriétaires hors du commun

Au fil des décennies, le mas a changé plusieurs fois de mains. Selon Janssens Immobilier Knight Frank, il a notamment appartenu pendant près de quarante ans à la famille de la comtesse de Rovisanda avant d’être acquis successivement par un banquier parisien puis par un financier installé à Londres.

L’agence rapporte également plusieurs anecdotes qui participent à la mémoire des lieux, notamment l’achat de la propriété en 1999 par un entrepreneur américain en voyage dans la région qui eut un tel coup de cœur qu’il l’acheta pour un million de dollars afin de l’offrir à sa femme, ou encore une demande en mariage organisée dans le grand salon lors d’un séjour familial.

Ces récits, transmis par les propriétaires successifs, contribuent à l’identité de cette demeure davantage qu’ils ne constituent des éléments historiques documentés.

Au cœur des paysages peints par Vincent van Gogh

L’intérêt patrimonial du lieu tient aussi à son environnement immédiat. La propriété jouxte les oliveraies du Mas de Laudun, un secteur où Vincent van Gogh a travaillé à plusieurs reprises durant son séjour à Arles en 1888. Le peintre a réalisé plusieurs dessins et aquarelles des paysages de Fontvieille et de ses moulins au printemps et durant l’été de cette année-là.

À l’automne de cette même année, le peintre y a d’ailleurs installé sa mère et sa sœur Wil pendant sa fameuse période arlésienne, profitant de cette lumière unique qui baigne aujourd’hui encore le jardin du mas.

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Une propriété rare sur le marché des Alpilles

Fait rare, la propriété fait partie d’un petit cercle fermé de quatre maisons seulement. Les propriétaires s’y côtoient régulièrement en toute discrétion, comme lorsque l’un des voisins y reçoit un ami en hélicoptère pour partir faire une escapade matinale en Camargue.

.Romain Bouvard, conseiller chez Janssens Immobilier Knight Frank, cette dimension patrimoniale participe largement à l’intérêt du lieu.

« C’est une propriété qui possède une âme formidable. Sa situation à 15 minutes de Saint-Rémy et d’Arles, associée à la richesse de ses anecdotes, en fait une opportunité exceptionnelle pour des acheteurs qui recherchent une adresse exclusive et chargée d’histoire. »

Au-delà de ses prestations, c’est avant tout le dialogue entre patrimoine bâti, mémoire des lieux et paysage provençal qui distingue cette propriété, dans un secteur où les demeures anciennes disponibles demeurent particulièrement rares.

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