Immobilier : Les annonces qui ont fait cliquer les Français en 2025

Les annonces immobilières qui ont marché en 2025 ? D’après l’analyse de SeLoger : celles qui ont privilégié la justesse du prix et celles qui n’ont pas renoncé à l’émotion ! Décryptage …

Les clics racontent une histoire singulière : celle d’un marché où l’on cherche d’abord le prix juste, mais où l’on continue à s’attarder sur les biens qui font battre le cœur.

Chaque mois, en 2025, les Français ont été près de 9 millions à se connecter sur SeLoger pour se projeter, comparer, rêver, ou saisir une opportunité. En analysant des millions d’annonces et plusieurs centaines de milliers de clics, SeLoger dévoile les biens qui ont réellement retenu l’attention des Français cette année !

Newsletter MySweetimmo

L’annonce immobilière la plus cliquée

Les clics ne mentent pas …. En 2025, les Français ont massivement privilégié les annonces affichées nettement en dessous des prix du marché, parfois de -50 % à -60 %. Non pas par désengagement du rêve immobilier, mais parce que l’année a été marquée par une quête accrue de cohérence et d’opportunité. Les annonces immobilières les plus consultées ont ainsi un point commun clair : un prix qui “tombe juste”, qui fait réfléchir, qui intrigue, qui donne envie d’en savoir plus.

En tête du classement des annonces les plus cliquées : un appartement en bas de maison toulonnais de 70 m², quartier Valbourdin, proposé à 206 500 €. À première vue, rien de spectaculaire !

À la lecture, tout devient évident : un quartier calme, un appartement bien agencé, du charme, des possibilités… et surtout un prix de 2 993 €/m², soit environ 11 % inférieur au prix moyen des appartements toulonnais, établi à 3 310 €/m² au 1er décembre.

A retenir : C’est exactement le type de bien sur lequel les Français ont cliqué en 2025 : un bien à un prix nettement inférieur au marché local.

À lire aussi Marché immobilier : La reprise se dessine malgré un automne sans relief

Quels sont les biens les plus chers de 2025, au sein des villes les plus cliquées ?

À lire aussi Immobilier : Entre hausse des prix et essoufflement du marché

Appartement : Les villes qui ont concentré l’essentiel des clics

Parmi les villes françaises de plus de 20 000 habitants, trois se distinguent particulièrement en 2025 du côté des appartements : Paris, Marseille et Nice.

Ce sont elles qui ont concentré le plus grand nombre de clics des utilisateurs. Rien d’étonnant : ces trois villes comptabilisent à elles seules près de deux millions d’appartements dans leur parc immobilier.

Maison : Quand les clics racontent d’autres histoires

Du côté des maisons, le podium 2025 dessine une dynamique différente : Marseille, Toulouse et Bordeaux sont les trois villes dont les annonces ont généré le plus de clics. Là encore, les motivations varient selon les territoires, mais une constante demeure : les Français cliquent lorsqu’un bien raconte une histoire ou semble être une opportunité.

L’analyse des annonces les plus consultées en 2025 montre une France qui privilégie la justesse du prix, mais ne renonce pas à l’émotion. Les clics massifs sur les biens très accessibles témoignent d’une vigilance accrue face au marché actuel : prix alignés, surfaces cohérentes, localisation lisible. Mais l’intérêt pour des biens très onéreux ou exceptionnels, à Paris comme à Bordeaux, rappelle que l’immobilier n’est pas qu’un acte rationnel : c’est aussi un espace de projection et de désir.

A retenir : En 2025, les Français cliquent raisonnable, mais s’autorisent encore à rêver.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements