Immobilier : Les annonces qui ont fait cliquer les Français en 2025
Les annonces immobilières qui ont marché en 2025 ? D’après l’analyse de SeLoger : celles qui ont privilégié la justesse du prix et celles qui n’ont pas renoncé à l’émotion ! Décryptage …
Les clics racontent une histoire singulière : celle d’un marché où l’on cherche d’abord le prix juste, mais où l’on continue à s’attarder sur les biens qui font battre le cœur.
Chaque mois, en 2025, les Français ont été près de 9 millions à se connecter sur SeLoger pour se projeter, comparer, rêver, ou saisir une opportunité. En analysant des millions d’annonces et plusieurs centaines de milliers de clics, SeLoger dévoile les biens qui ont réellement retenu l’attention des Français cette année !
L’annonce immobilière la plus cliquée
Les clics ne mentent pas …. En 2025, les Français ont massivement privilégié les annonces affichées nettement en dessous des prix du marché, parfois de -50 % à -60 %. Non pas par désengagement du rêve immobilier, mais parce que l’année a été marquée par une quête accrue de cohérence et d’opportunité. Les annonces immobilières les plus consultées ont ainsi un point commun clair : un prix qui “tombe juste”, qui fait réfléchir, qui intrigue, qui donne envie d’en savoir plus.
En tête du classement des annonces les plus cliquées : un appartement en bas de maison toulonnais de 70 m², quartier Valbourdin, proposé à 206 500 €. À première vue, rien de spectaculaire !
À la lecture, tout devient évident : un quartier calme, un appartement bien agencé, du charme, des possibilités… et surtout un prix de 2 993 €/m², soit environ 11 % inférieur au prix moyen des appartements toulonnais, établi à 3 310 €/m² au 1er décembre.
A retenir : C’est exactement le type de bien sur lequel les Français ont cliqué en 2025 : un bien à un prix nettement inférieur au marché local.
Quels sont les biens les plus chers de 2025, au sein des villes les plus cliquées ?
Appartement : Les villes qui ont concentré l’essentiel des clics
Parmi les villes françaises de plus de 20 000 habitants, trois se distinguent particulièrement en 2025 du côté des appartements : Paris, Marseille et Nice.
Ce sont elles qui ont concentré le plus grand nombre de clics des utilisateurs. Rien d’étonnant : ces trois villes comptabilisent à elles seules près de deux millions d’appartements dans leur parc immobilier.
Maison : Quand les clics racontent d’autres histoires
Du côté des maisons, le podium 2025 dessine une dynamique différente : Marseille, Toulouse et Bordeaux sont les trois villes dont les annonces ont généré le plus de clics. Là encore, les motivations varient selon les territoires, mais une constante demeure : les Français cliquent lorsqu’un bien raconte une histoire ou semble être une opportunité.
L’analyse des annonces les plus consultées en 2025 montre une France qui privilégie la justesse du prix, mais ne renonce pas à l’émotion. Les clics massifs sur les biens très accessibles témoignent d’une vigilance accrue face au marché actuel : prix alignés, surfaces cohérentes, localisation lisible. Mais l’intérêt pour des biens très onéreux ou exceptionnels, à Paris comme à Bordeaux, rappelle que l’immobilier n’est pas qu’un acte rationnel : c’est aussi un espace de projection et de désir.
A retenir : En 2025, les Français cliquent raisonnable, mais s’autorisent encore à rêver.