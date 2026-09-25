Vol New York-Marseille : Un atout pour l’immobilier en Provence
Le futur vol direct New York-Marseille pourrait conforter les projets des acheteurs américains en Provence. Selon Janssens Immobilier, cette clientèle privilégie les maisons de caractère sans travaux.
- United Airlines prévoit des vols directs quotidiens de Marseille vers New York-Newark à partir du 5 juin 2027, selon l’aéroport Marseille Provence.
- Janssens Immobilier estime à au moins 10 % la hausse des demandes américaines durant la saison 2026 sur les secteurs suivis par ses agences, notamment le Luberon, les Alpilles et le Pays d’Uzès.
- Les acheteurs américains privilégient les propriétés rénovées, avec une piscine, une vue dégagée et une salle de bain par chambre.
Une maison ancienne, du charme et aucun chantier à organiser depuis les États-Unis. Voilà ce que recherchent en priorité les acheteurs américains accompagnés par Janssens Immobilier en Provence et dans le Pays d’Uzès. Le groupe observe une progression de leurs demandes durant la saison 2026. Et depuis l’annonce d’une future liaison aérienne directe New York – Marseille, cette attractivité s’accélère encore.
Pour les propriétaires qui souhaitent vendre, le message est concret : la pierre séduit, mais l’état du bien et le confort comptent tout autant.
Des demandes américaines en hausse dans les agences
Janssens Immobilier estime à au moins 10 % la hausse des demandes américaines cette saison. Le groupe rappelle avoir déjà enregistré 16 dossiers qualifiés durant l’été 2025.
« Nous constatons une présence américaine très soutenue cette saison sur le terrain, avec une hausse d’au moins 10 % des demandes », souligne Céline Pourrot, directrice de l’agence Janssens Immobilier de Saint-Rémy-de-Provence.
Dans plusieurs agences du groupe, les Américains devancent désormais les Britanniques. Janssens les présente aussi comme l’une des trois premières clientèles internationales en Provence.
D’autres professionnels décrivent également une présence américaine plus marquée. Les observations de BARNES, présentées dans notre décryptage des marchés immobiliers de prestige qui résistent en 2026, évoquent notamment le retour de ces acheteurs à Paris et sur la Côte d’Azur.
De la pierre, une piscine et une salle de bain par chambre
Le bien recherché doit réunir le caractère d’une maison provençale et le confort d’un logement prêt à vivre. Selon Janssens, les acquéreurs américains privilégient presque exclusivement les propriétés entièrement rénovées, pour éviter de piloter des travaux à distance. Mas ancien ou bastide, jardin paysager, piscine et vue dégagée figurent parmi leurs critères, tout comme la proximité d’un village animé.
« La clientèle américaine recherche l’histoire et l’authenticité de la pierre, mais avec un niveau de confort très précis : des prestations clés en main et le standard d’une salle de bain par chambre», précise Myriem de Poncins, directrice de l’agence Janssens Immobilier d’Uzès.
À Saint-Rémy-de-Provence, le constat est similaire. « Le critère n°1 reste la propriété clé en main correspondant à la représentation classique de la Provence : de la pierre de caractère, une vue dégagée, une piscine et du confort moderne, sans travaux à prévoir », commente Maëlle, assistante commerciale de l’agence Janssens Immobilier Saint-Rémy-de-Provence.
Un vol direct pour faciliter les projets dès 2027
L’accès à la région pourrait devenir plus simple pour une partie de cette clientèle. Dans une annonce publiée le 25 août 2026, l’aéroport Marseille Provence prévoit une liaison quotidienne opérée par United Airlines vers New York-Newark, avec des départs de Marseille à partir du 5 juin 2027.
« L’annonce de cette ligne directe New York-Marseille est un signal particulièrement positif pour l’attractivité de notre région. », souligne Rudi Janssens, fondateur et dirigeant du groupe Janssens Immobilier.
Jusqu’ici contraints aux escales par Paris ou Nice, les acheteurs venus de la côte Est des États-Unis savent désormais qu’ils pourront bientôt rallier directement la Provence. L’annonce de cette ligne aérienne cet été agit comme un catalyseur sur des projets d’investissement déjà bien engagés.
L’importance des liaisons internationales dépasse d’ailleurs le seul marché provençal : elle figure parmi les critères évoqués dans notre article sur les destinations privilégiées des grandes fortunes selon le BARNES City Index 2026.
Des recherches sur Instagram, puis des visites à distance
Avant de traverser l’Atlantique, les acheteurs veulent découvrir les propriétés sur les réseaux sociaux. Selon Janssens, les Américains constituent sa deuxième communauté internationale sur Instagram et génèrent le plus grand volume de demandes qualifiées sur ce canal.
« Les acquéreurs américains sont extrêmement connectés, ils nous découvrent très souvent sur Instagram, où ils constituent notre 2ème communauté internationale et génèrent notre plus fort volume de demandes directes. », souligne Rudi Janssens, fondateur et dirigeant du groupe Janssens Immobilier.
Le groupe propose des visites virtuelles et un accompagnement bilingue. Il s’appuie aussi sur son partenariat avec Knight Frank pour mobiliser des conseils juridiques, fiscaux et patrimoniaux. Pour les professionnels qui souhaitent travailler avec cette clientèle, l’enjeu dépasse donc la qualité des photos : il faut pouvoir présenter précisément le bien à distance et répondre aux questions liées à une acquisition depuis l’étranger.