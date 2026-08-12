Immobilier Alpilles : 17 chambres, 4,5 hectares… ce mas de 1679 est à vendre 5,75 millions d’euros

Édifié au XVIIe siècle, le Mas de Combet a conservé son moulin à huile, son puits et les vestiges de sa chapelle. Cette propriété de 1 500 m² et 17 chambres, au cœur des Alpilles, est proposée à 5,75 millions d’euros par Janssens Immobilier.

Il y a des maisons dont l’âge se compte en décennies. Pour le Mas de Combet, il faut changer d’échelle. Située à Fontvieille, au pied du massif des Alpilles, cette propriété fait remonter son histoire au XVIIe siècle. Elle est aujourd’hui sur le marché à 5,75 millions d’euros.

Avec 1 500 m² habitables posés sur 4,5 hectares, le domaine affiche des dimensions peu communes. Mais ce sont surtout les traces de son passé qui donnent à la visite sa singularité.

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Un mas des Alpilles marqué par près de quatre siècles d’histoire

Selon Janssens Immobilier qui commercialise ce bien, le domaine aurait été acquis vers le milieu du XVIIe siècle par la famille de Combet, une famille noble implantée entre Montpellier et Arles.

Une date demeure notamment inscrite dans la pierre : 1679. Elle apparaît sur la voûte dite « du billard », sous laquelle subsistent d’anciennes cuves en pierre destinées à l’huile d’olive. L’effigie d’Anne de Combet serait également encore visible sur la propriété.

Autre témoin de cette histoire agricole : l’ancien moulin à huile. Il a depuis changé d’usage pour devenir une vaste pièce de réception.

« L’ancien moulin procure une sensation d’espace rare et raconte à lui seul l’histoire d’une demeure qui a traversé les siècles », souligne Wendy Patoux, conseillère chez Janssens Immobilier à Saint-Rémy-de-Provence.

Le mas conserve également son puits d’origine, installé au centre de la cour. D’après l’agence, il alimente encore la quasi-totalité de la propriété en eau.

S’ajoutent les vestiges d’une ancienne chapelle domestique datée de 1762. Son existence est attestée par des archives archiépiscopales datant de 1777.

Trois grands cyprès plantés à l’arrière du mas complètent le décor. Ils renvoient à une ancienne tradition provençale associant trois cyprès à « l’accueil, le couvert et le gîte ».

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1 500 m², 17 chambres et un domaine de 4,5 hectares

Le Mas de Combet est organisé autour d’une cour carrée, dominée par un grand platane. Cette configuration contribue aussi à protéger les lieux du mistral.

La propriété fait l’objet de restaurations depuis 1989, menées, selon les informations fournies par l’agence, avec l’objectif de respecter son organisation d’origine et son environnement.

À l’intérieur, les 1 500 m² habitables accueillent de grands espaces de réception, dont plusieurs pièces voûtées. Le mas compte 17 chambres et 15 salles d’eau, ainsi qu’un pigeonnier et un logement de gardien indépendant.

À l’étage, l’une des chambres donne directement sur le massif des Alpilles. Une baignoire a été installée face à la fenêtre pour profiter de cette perspective.

À l’extérieur, les 4,5 hectares donnent au domaine une tout autre échelle. Le terrain accueille notamment une oliveraie d’environ 120 arbres ainsi qu’une piscine.

L’ensemble pourrait se prêter à différents usages. Mais une éventuelle activité d’hébergement, touristique ou événementielle dépendrait naturellement des règles d’urbanisme et des autorisations applicables. La surface du domaine ne suffit donc pas, à elle seule, à garantir la faisabilité de tels projets.

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Un mas provençal proposé à 5,75 millions d’euros

Pour acquérir ce morceau de patrimoine provençal, il faut disposer d’un budget à la hauteur de ses dimensions : 5,75 millions d’euros.

À ce prix, l’acquéreur achète 1 500 m² habitables et 4,5 hectares, mais surtout un ensemble architectural dont plusieurs éléments racontent l’histoire agricole et familiale du lieu.

Une particularité importante sur un marché où la notion de « bien d’exception » est volontiers utilisée : ici, ce sont d’abord la date, les dimensions et les éléments historiques qui donnent au mas son caractère singulier.

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