Immobilier Saint-Rémy-de-Provence : Comment un mas s’est vendu en 48 heures

Un mas du XIXe siècle près de Saint-Rémy-de-Provence a trouvé acquéreur en 48 heures. Derrière cette vente rapide : un bien rare, un prix jugé cohérent et des acheteurs déjà très ciblés.

Certaines ventes racontent bien plus qu’une simple transaction. Ce mas authentique du XIXème siècle, situé à Saint-Rémy-de-Provence et vendu en 48 heures, en est l’exemple.

Il a trouvé ses acquéreurs grâce à une combinaison rare : un coup de cœur immédiat, une anticipation commerciale précise et un engouement confirmé dès sa mise en ligne.

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Une vente accélérée par un ciblage avant diffusion

Car, si tout s’est joué très vite, rien n’a été laissé au hasard. La veille de la diffusion du bien, Wendy Patoux, Commerciale chez Janssens Immobilier Knight Frank, choisit de partager en avant-première une vidéo du bien à une sélection restreinte de clients parfaitement ciblés. Une démarche proactive, fondée sur une connaissance fine de leurs attentes.

Le lendemain, la mise en ligne du bien confirme immédiatement son attractivité avec plus de 52 demandes enregistrées sur le site internet et 45 sur le réseau social Instagram. Un signal fort, qui vient conforter l’intuition initiale et créer un véritable sentiment de rareté autour de la propriété.

« Dès que nous l’avons vu, nous avons su qu’il correspondait exactement à ce que recherchaient nos clients. Il cochait toutes les cases, sans exception », explique Wendy Patoux.

Un mas familial qui coche les critères les plus recherchés

La maison réunit en effet des critères particulièrement recherchés : une enveloppe autour du million d’euros, de beaux volumes familiaux, cinq chambres ou plus, des matériaux anciens (pierre, tomettes, cheminées), un jardin à l’anglaise, une piscine, ainsi qu’un potentiel d’évolution. Autant d’éléments qui en font un bien d’exception sur le marché.

Parmi les personnes intéressées, un couple originaire de Normandie, en recherche depuis plusieurs années d’une résidence secondaire en Provence. À la réception de la vidéo, la réaction est immédiate. C’est LE coup de cœur.

« Ce mas correspondait parfaitement à notre recherche : une grande maison de famille, avec du caractère et des matériaux anciens», confie la nouvelle propriétaire.

Le processus s’enchaîne alors avec une fluidité remarquable : découverte le dimanche, visite en visio conférence dès le lundi, offre dans la foulée, avant même une visite physique. Un choix assumé, nourri à la fois par l’émotion et par une lecture lucide du marché.

« Nous avons craqué pour son architecture et son charme. Nous connaissions le marché et nous avons estimé que le prix était juste. C’était une opportunité à ne pas laisser passer », précise la propriétaire.

L’accompagnement humain : la clé d’une transaction réussie

Dans cette décision rapide, l’accompagnement des services marketing et commerciaux, dont Wendy Patoux fait partie, a été déterminant. « Elle a été très présente et réactive tout au long du processus, notamment pour organiser la visite en visio et faciliter les échanges avec la propriétaire vendeuse », poursuit-elle.

Si l’offre est acceptée rapidement, la signature finale interviendra quelques mois plus tard, le temps pour la propriétaire vendeuse de se projeter dans un nouveau projet immobilier. Une temporalité qui souligne l’importance de l’accompagnement humain dans ce type de transaction que Wendy Patoux revendique : « Notre rôle, c’est aussi de sentir le bon timing. Aller vite quand il le faut, mais toujours avec respect pour chaque partie. »

Et elle ajoute : « À travers cette vente, Janssens Immobilier Knight Frank démontre la performance d’une approche fondée sur la connaissance client, la réactivité et la capacité à activer des leviers ciblés avant même toute diffusion massive. Une approche qui, dans un marché exigeant, permet de transformer une opportunité en succès rapide et concret.»

Des nouveaux propriétaires heureux

Aujourd’hui installés, les nouveaux propriétaires concrétisent un projet de longue date : créer une belle maison de famille en Provence, capable d’accueillir enfants et futurs petits-enfants.

« Nous nous sentons très bien dans la maison, même s’il reste encore des aménagements à faire. Nous sommes ravis de cet achat et impatients d’en profiter pleinement. C’est une expérience très positive que nous en gardons », conclut l’heureuse propriétaire.

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