Le bailleur est-il toujours en droit de demander des garants ?

Vanessa veut louer un studio. Le bailleur impose au moins deux garants. Est-ce légal, dans la mesure où Vanessa gagne déjà trois fois plus que le montant du loyer ?

Le bailleur est libre, s’il le désire, d’imposer plusieurs garants. La loi ne cautionne pas non plus l’obligation de cautionnement à un certain montant de ressources. En clair, quels que soient les revenus de Vanessa, le bailleur est en droit d’exiger qu’une ou plusieurs personnes se portent caution pour elle.

Le bailleur n’a en revanche pas le droit d’exiger un cautionnement s’il a souscrit une assurance loyer impayé, sauf s’il loue le logement à un étudiant ou à un apprenti.

