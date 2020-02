Le Salon Immobilier de Saint-Etienne : Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer les 20, 21 et 22 mars prochains au Zénith !

Les 20, 21 et 22 mars prochains, le Zénith de Saint-Etienne accueillera les stéphanois, porteurs d’un projet d’achat immobilier, pour la 21e édition du Salon Immobilier de Saint-Etienne.

Ce rendez-vous gratuit organisé par Logic-Immo et le Crédit Agricole Loire et Haute-Loire permet de rassembler les principaux acteurs de l’immobilier local pour accompagner les nombreux visiteurs dans la concrétisation de leurs projets immobiliers dans le neuf ou dans l’ancien.

Saint-Etienne, une ville attractive pour les candidats à acquisition : décryptage du marché immobilier local en quelques chiffres

Attirés par les taux bas, 77% des futurs acquéreurs pensent que c’est le moment d’acheter et le territoire stéphanois présente de belles opportunités. En effet, à Saint-Etienne les biens dans l’ancien sont proposés à 1 401 le m² (prix moyen pour un appartement). Des prix certes en légère hausse depuis l’année dernière (+3,4%) mais qui restent abordables pour les porteurs d’un projet d’achat.

Il faut savoir que Saint-Etienne est l’une des villes les plus abordables en France et l’attractivité des prix séduit les candidats à l’acquisition. Pour comparer, en France la moyenne des prix est de 3 414 € au m² dans l’ancien, et sa voisine lyonnaise, par exemple, affiche un prix moyen de 5 110 € du m². Un atout prix fort pour convaincre les futurs acquéreurs et investisseurs à acheter à Saint-Etienne.

Côté négociation, en Rhône-Alpes, on comptabilise 4,1% de négociation sur les prix des maisons et 2,9% sur le prix d’un appartement. Pour les vendeurs, il faut prévoir en moyenne 80 jours pour vendre un bien à Saint-Etienne, un délai plus court que la moyenne nationale (-10 jours), ce qui confirme l’attractivité du territoire stéphanois !

Côté loyers, Saint-Etienne fait partie des grandes villes grandes villes dans lesquels il est encore possible de louer un logement en contrepartie d’un loyer raisonnable (moins de 600 € par mois). En effet, il faut compter environ 9,30 €/m² hors charges, soit près de 465 € pour un 50 m², c’est à dire 235 € de moins que la moyenne en France pour un logement de même surface (14€/m²).

3 jours pour concrétiser son projet immobilier en toute sérénité

Plus de 60 exposants parmi les principaux acteurs de l’immobilier local : agences immobilières, promoteurs, constructeurs, maîtres d’œuvre, banques et courtiers, gestionnaires de patrimoine, institutionnels, acteurs de la rénovation et du home staging… seront réunis sous un même toit les 20, 21 et 22 mars prochains pour aider les visiteurs à bâtir leur projet d’achat, d’investissement ou de vente mais surtout pour leur proposer un accompagnement personnalisé.

Organisé par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo et son partenaire, le Crédit Agricole Loire et Haute-Loire, le Salon Immobilier de Saint-Etienne s’impose comme un rendez-vous incontournable et gratuit au cœur de la Loire réunissant près de 4 000 visiteurs porteurs d’un projet dans l’année.

« La forte affluence enregistrée ces dernières années sur le Salon Immobilier de Saint-Etienne confirme que c’est un rendez-vous qui a su évoluer avec son temps. Le concept de salon immobilier en 2020 ce n’est plus un simple panorama complet de l’offre locale dans le neuf comme dans l’ancien mais également un véritable regard sur l’évolution de la ville, ses aménagements, son potentiel et ses opportunités… c’est une aide à la décision, la dernière ligne droite pour concrétiser son projet. Par exemple, sur Saint-Etienne le parc à rénover est important, nous avons ainsi favorisé la rencontre avec les acteurs de la rénovation et du home-staging pour accompagner nos visiteurs par rapport à ce type de projet», explique Lionel Jouffre, Organisateur du Salon Immobilier de Saint-Etienne et Directeur Logic-Immo Auvergne et Rhône-Alpes.

Des ateliers gratuits et des intervenants de haut niveau

Achat, vente, location, investissement, rénovation… se rendre sur un salon, c’est bénéficier de conseils sur mesure pour dessiner les contours de son projet et en faire une réalité. L’information est clé, c’est pourquoi de nombreuses animations gratuites sont proposées aux visiteurs pour favoriser les échanges avec les experts locaux.

Des ateliers rénovation ludiques et gratuits animés par Avéo Styles & Travaux

Le spécialiste du conseil en aménagement, Avéo Styles & Travaux proposera tout au long des 3 jours des ateliers ludiques sur la rénovation et le Home-Staging. Des animations gratuites qui font l’unanimité chaque année. Très appréciés des visiteurs, ces ateliers permettent de découvrir des astuces pour dynamiser la vente de son bien et obtenir des conseils pour réussir la rénovation de son intérieur.

Avéo Styles & Travaux organise également un jeu concours pour tenter de faire gagner aux visiteurs du salon 2 chantiers de rénovation d’intérieur d’une valeur 2 500 € chacun (voir conditions sur le stand Avéo à l’entrée du salon).

Des conférences animées par le Crédit Agricole Loire Haute Loire et la Chambre des Notaires

Deux conférences sont programmées le samedi 21 mars après-midi. Ces conférences permettront aux futurs acquéreurs de décrypter toutes les étapes clés pour appréhender au mieux leur projet, poser leurs questions et échanger avec les experts.

Programme des conférences :

15h : « Financer sa résidence principale, les conseils du banquier » avec le Crédit Agricole Loire et Haute-Loire.

16h : « Acquérir un bien, les conseils du Notaire » avec La Chambre des Notaires de la Loire

Informations pratiques

Dates : 20, 21 et 22 mars 2020

Lieu : Zénith de Saint-Etienne

Entrée et parking gratuits

Horaires : Vendredi 20/03 : 14h à 19h – Samedi 21/03 : 10h à 19h – Dimanche 22/03 : 10h à 18h

Organisateurs : Logic-Immo et Crédit Agricole Loire et Haute-Loire

Site web : salon-immobilier-saint-etienne.fr