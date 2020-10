Conjoncture immobilière : Recul des prix à Limoges, à Bordeaux, en Martinique et à Bourges

Dans le cadre de sa politique de rénovation énergétique, le Gouvernement a procédé à une refonte du système d’aides pour le rendre plus simple, plus juste et plus efficace. La transformation du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en une prime unique, MaPrime Rénov’, ouverte depuis le 1er janvier 2020 aux propriétaires occupants modestes et très modestes, est une première étape. La réforme sera finalisée en 2021 via l’élargissement de MaPrime Rénov’ à l’ensemble des propriétaires occupants (quels que soient leurs revenus). Les ménages jusqu’à présent non éligibles peuvent d’ores et déjà engager une démarche de travaux et pourront déposer leur dossier à partir du 1er janvier 2021.

Dans le cadre du plan de relance, des primes exceptionnelles bonifieront également les travaux qui permettent au logement de sortir du statut de passoire afin d’encourager fortement les rénovations globales et ambitieuses. MaPrime Rénov’ sera aussi ouverte aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs.