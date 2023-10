Le site de petites annonces immobilières Rightmove dévissait de plus de 12% jeudi à la Bourse de Londres, plombé par l’offre de rachat d’un rival par l’américain CoStar, qui promet de renforcer la concurrence sur un marché déjà fragilisé.

CoStar, spécialisé dans les données immobilières et la vente de biens en ligne, a annoncé jeudi un accord de rachat de la société d’annonces immobilières OnTheMarket qui valorise « la totalité du capital social émis et à émettre » de celle-ci à « environ 99 millions de livres » (114 millions d’euros).

L’acquisition « représente un point d’entrée stratégique intéressant pour CoStar sur le marché de l’immobilier résidentiel au Royaume-Uni », et lui permettra « de continuer à accélérer » son expansion internationale au Royaume-Uni et en Europe, en bousculant « les leaders établis du marché« , selon le communiqué.

Si l’entreprise visée par l’offre est bien plus petite que Rightmove, »le groupe immobilier américain utilisera probablement OnTheMarket comme rampe de lancement pour s’implanter sur le marché britannique, exposant potentiellement Rightmove à un nouveau concurrent plus redoutable« , selon Russ Mould, analyste de AJ Bell.

Conséquence: Rightmove dévissait de 12,13% à 505,60 pence vers 10H10 GMT. OnTheMarket s’envolait pour sa part de 52,51% à 107,52 pence, proche du prix de l’offre de CoStar à 110 pence par action.

« C’est déjà une période difficile pour Rightmove étant donné la détérioration du marché (immobilier) britannique, les acheteurs étant de plus en plus prudents avant de prendre une décision avec des taux d’intérêt si élevés. Cette concurrence accrue devrait rendre les conditions encore plus ardues« , complète Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Les taux des emprunts immobiliers se sont envolés depuis des mois au Royaume-Uni dans la foulée des tours de vis de la Banque d’Angleterre (BoE) face à l’inflation, compliquant l’obtention d’un prêt pour de nombreux ménages, ce qui se répercute aussi à la baisse sur les prix des biens, et freine les transactions.

La BoE a laissé fin septembre ses taux inchangés, à 5,25%, première pause dans une politique amorcé en décembre 2021 pour lutter contre les hausses de prix. Mais l’institution regarde de près le chiffre de l’inflation, qui a interrompu sa baisse en septembre au Royaume-Uni, à 6,7% sur un an, et reste la plus élevée des pays riches du G7.

Le constructeur immobilier britannique Barratt Developments avait prévenu mercredi que « l’environnement commercial reste difficile, les acheteurs potentiels étant toujours confrontés à des problèmes en matière de prêts hypothécaires » et fait état de perspectives « incertaines« .