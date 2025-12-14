Immobilier : « Si on peut acheter, il faut acheter », Eric Allouche (ERA)

Éric Allouche, directeur exécutif d’ERA Immobilier, décrypte le marché immobilier au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Hausse des transactions, instabilité politique, faut-il vendre ou acheter ? Il répond.

Le marché immobilier retrouve des couleurs malgré les incertitudes politiques. Dans Mon Podcast Immo, Éric Allouche, directeur exécutif d’ERA Immobilier, dresse un état des lieux du marché et appelle à des décisions fortes sur le logement. Le marché immobilier, longtemps en berne, montre des signes de reprise. Boostées par des taux redevenus attractifs, les transactions repartent à la hausse. « Aujourd’hui, si on a les capacités d’acheter, il faut le faire », affirme Éric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Newsletter MySweetimmo

Le marché repart, mais reste fragile

Après une année difficile, la dynamique semble repartir. « Les volumes de transactions augmentent, c’est extrêmement positif », explique Éric Allouche. Certes, les taux d’intérêt n’ont pas retrouvé les niveaux historiquement bas de 2021, mais ils demeurent suffisamment attractifs pour relancer la machine. Pour l’expert, la période reste propice à l’achat, à condition d’avoir un projet solide et de viser le long terme. « On ne peut pas revivre les 1,2 million de transactions annuelles, mais la situation est plutôt bonne », tempère-t-il.

Une instabilité politique qui freine l’investissement

Pourtant, le climat politique instable n’est pas sans conséquence. « On a besoin de stabilité concernant les décisions politiques et fiscales », prévient Éric Allouche. L’incertitude freine les investisseurs, notamment dans le locatif. Or, le déficit de logements s’accentue : « Le neuf est en berne, les investissements locatifs sont en chute libre. Il faut un plan ambitieux pour le logement. » L’immobilier, martèle-t-il, doit être vu comme un investissement d’avenir. « L’incitation immobilière, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement. Si les loyers sont élevés, ce n’est pas parce que les propriétaires sont abusifs, mais parce qu’on manque de logements. »

Acheter ou vendre : faut-il se décider maintenant ?

Pour ceux qui hésitent à vendre ou à acheter, la réponse est claire : « Il vaut mieux vendre maintenant et racheter derrière », recommande Éric Allouche. Et de rappeler que l’immobilier est un placement de long terme. « Si on est au bon prix, on vend. Sinon, il faut aller voir une agence. »

Même en cas de moins-value, notamment à Paris, il estime que le calcul doit intégrer les loyers économisés. « Être propriétaire, c’est aussi ne pas avoir payé de loyer. Un locataire, au bout de 15 ans, n’a rien. »

Des prix plutôt stables, malgré le contexte

Quant à une éventuelle baisse des prix, le directeur exécutif d’ERA reste prudent. « Le neuf est en panne, donc les acheteurs se reportent sur l’ancien. La demande reste forte et l’offre limitée. Il y a peu de risques de baisse significative. » À ses yeux, le facteur clé reste l’évolution des taux : « Si les taux montent fortement, la demande pourrait baisser, mais ce n’est pas le scénario le plus probable aujourd’hui. »

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Éric Allouche sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements