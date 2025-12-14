Immobilier : « Si on peut acheter, il faut acheter », Eric Allouche (ERA)
Éric Allouche, directeur exécutif d’ERA Immobilier, décrypte le marché immobilier au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Hausse des transactions, instabilité politique, faut-il vendre ou acheter ? Il répond.
Le marché immobilier retrouve des couleurs malgré les incertitudes politiques. Dans Mon Podcast Immo, Éric Allouche, directeur exécutif d’ERA Immobilier, dresse un état des lieux du marché et appelle à des décisions fortes sur le logement. Le marché immobilier, longtemps en berne, montre des signes de reprise. Boostées par des taux redevenus attractifs, les transactions repartent à la hausse. « Aujourd’hui, si on a les capacités d’acheter, il faut le faire », affirme Éric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.
Le marché repart, mais reste fragile
Après une année difficile, la dynamique semble repartir. « Les volumes de transactions augmentent, c’est extrêmement positif », explique Éric Allouche. Certes, les taux d’intérêt n’ont pas retrouvé les niveaux historiquement bas de 2021, mais ils demeurent suffisamment attractifs pour relancer la machine. Pour l’expert, la période reste propice à l’achat, à condition d’avoir un projet solide et de viser le long terme. « On ne peut pas revivre les 1,2 million de transactions annuelles, mais la situation est plutôt bonne », tempère-t-il.
Une instabilité politique qui freine l’investissement
Pourtant, le climat politique instable n’est pas sans conséquence. « On a besoin de stabilité concernant les décisions politiques et fiscales », prévient Éric Allouche. L’incertitude freine les investisseurs, notamment dans le locatif. Or, le déficit de logements s’accentue : « Le neuf est en berne, les investissements locatifs sont en chute libre. Il faut un plan ambitieux pour le logement. » L’immobilier, martèle-t-il, doit être vu comme un investissement d’avenir. « L’incitation immobilière, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement. Si les loyers sont élevés, ce n’est pas parce que les propriétaires sont abusifs, mais parce qu’on manque de logements. »
Acheter ou vendre : faut-il se décider maintenant ?
Pour ceux qui hésitent à vendre ou à acheter, la réponse est claire : « Il vaut mieux vendre maintenant et racheter derrière », recommande Éric Allouche. Et de rappeler que l’immobilier est un placement de long terme. « Si on est au bon prix, on vend. Sinon, il faut aller voir une agence. »
Même en cas de moins-value, notamment à Paris, il estime que le calcul doit intégrer les loyers économisés. « Être propriétaire, c’est aussi ne pas avoir payé de loyer. Un locataire, au bout de 15 ans, n’a rien. »
Des prix plutôt stables, malgré le contexte
Quant à une éventuelle baisse des prix, le directeur exécutif d’ERA reste prudent. « Le neuf est en panne, donc les acheteurs se reportent sur l’ancien. La demande reste forte et l’offre limitée. Il y a peu de risques de baisse significative. » À ses yeux, le facteur clé reste l’évolution des taux : « Si les taux montent fortement, la demande pourrait baisser, mais ce n’est pas le scénario le plus probable aujourd’hui. »
