471 millions d’euros : Monaco pulvérise le record de l’appartement le plus cher du monde

Monaco vient d’enregistrer la vente la plus chère au monde : 471 millions d’euros pour un appartement de 2 500 m² signé Renzo Piano dans le quartier Mareterra.

Un milliardaire ukrainien. Un immeuble signé Renzo Piano. Un prix hors norme. À Monaco, une vente record pulvérise tous les compteurs — et confirme le statut à part de la Principauté sur la carte mondiale de l’immobilier de luxe.

Il fallait bien que Monaco signe ce record. Cette fois, la barre est franchie. L’appartement le plus cher du monde vient de changer de main : situé dans l’immeuble Le Renzo, au cœur du nouveau quartier Mareterra, il s’est vendu 471 millions d’euros — soit 188 000 euros du mètre carré. Une transaction révélée par Bloomberg et confirmée par les données du cadastre de la principauté. En coulisses, la vente a été finalisée en 2024, mais elle était restée confidentielle jusqu’ici.

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L’acheteur : Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine

Rinat Akhmetov, 59 ans, est l’homme d’affaires ukrainien derrière cette transaction. Sa fortune, estimée à plus de 7 milliards de dollars par l’indice Bloomberg Billionaires, est bâtie sur SCM, son conglomérat industriel actif dans la sidérurgie, les mines et l’énergie. Il possède déjà un important patrimoine immobilier international, dont la villa historique Les Cèdres, sur la Côte d’Azur, ancienne propriété du roi Léopold II.

Son acquisition monégasque n’est pas anodine. Monaco attire depuis plusieurs années des fortunes d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient, sensibles à sa fiscalité avantageuse — pas d’impôt sur le revenu ni sur la fortune — à sa stabilité institutionnelle et à la sécurité qu’elle offre. Dans un monde traversé d’incertitudes géopolitiques, la Principauté joue plus que jamais son rôle de valeur refuge, une tendance que l’on retrouve plus largement dans tout le segment de l’immobilier de prestige international.

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Un « appartement » hors norme

Dans ce contexte, le bien acheté par Rinat Akhmetov coche toutes les cases de l’actif trophée : rare, spectaculaire, difficilement comparable. Difficile de parler d’un simple appartement. À ce niveau, on entre dans une autre catégorie du luxe résidentiel. Le bien s’étend sur cinq niveaux et compte 21 chambres, une piscine privée, un jacuzzi et huit places de parking, pour une surface habitable de 2 500 mètres carrés — hors balcons et terrasses ouverts sur la Méditerranée.

Perché au sommet du Renzo, il s’apparente davantage à une villa posée sur le toit qu’à un penthouse classique. Un objet immobilier hors norme, pensé autant pour la vue que pour la puissance symbolique de l’adresse. Dans une Principauté où le foncier manque déjà cruellement, un tel volume, à cette hauteur, dans un immeuble signé Renzo Piano, devient presque impossible à comparer.

Voilà pourquoi le prix s’envole. La transaction dépasse très largement les précédents records mondiaux. À Londres, une villa du quartier de Chelsea avait été vendue autour de 300 millions d’euros. Le bien monégasque ne se contente pas de battre ce précédent record : il le surclasse de plus de 57 %.

Mareterra, vitrine du Monaco de demain

Derrière ce record, il y a aussi un morceau de ville gagné sur la mer. Mareterra est un écoquartier de six hectares entièrement construit sur la mer, inauguré en décembre 2024 après une décennie de travaux conduits sous l’impulsion du Prince Albert II.

Le quartier affiche une ambition environnementale assumée. Il rassemble plus de 1 000 arbres matures venus de Toscane, une boucle thalasso-thermique pour chauffer et rafraîchir les bâtiments, ainsi que des installations solaires capables de couvrir 40 % de ses besoins énergétiques. Près de la moitié du site reste ouverte au public, avec des promenades, des pinèdes et des esplanades en pierre claire.

Au cœur de cet ensemble, Le Renzo tient une place à part. Signé par le Renzo Piano Building Workshop, l’immeuble fait figure de pièce maîtresse. L’architecte le décrit comme « une créature qui flotte », un bâtiment « léger, transparent, pas arrogant, presque timide ». Fait rare dans sa carrière, Renzo Piano a accepté que l’immeuble porte son nom.

Le bâtiment compte 17 niveaux et seulement 56 appartements de luxe. Aucun ne descend sous les 400 m². Autrement dit, Le Renzo pousse encore plus loin la logique de rareté qui fait la force de Monaco.

Mareterra abrite par ailleurs des villas signées par des architectes tels que Tadao Ando, Norman Foster et Stefano Boeri, faisant du quartier un musée d’architecture contemporaine posé sur la mer.

Ce que dit ce record du marché monégasque

Mareterra ne redessine pas seulement le littoral monégasque. Le quartier bouleverse aussi les équilibres du marché immobilier local. En 2024, le neuf a totalisé 3,7 milliards d’euros de ventes. C’est autant que toutes les ventes réalisées entre 2017 et 2023 réunies. Dans l’ancien aussi, les prix de l’immobilier à Monaco ont franchi un cap : le mètre carré a atteint 51 967 euros en moyenne, un nouveau record pour la Principauté.

Mareterra concentre cette envolée. Dans ce quartier gagné sur la mer, les transactions dépasseraient 100 000 euros le mètre carré. Les loyers, eux, peuvent grimper jusqu’à 150 000 euros par mois. De quoi conforter Monaco dans son statut de marché résidentiel le plus cher de la planète. Selon Savills, les prix moyens y évoluent entre 52 000 et 57 000 euros le m².

Et cette logique déborde déjà sur la Côte d’Azur. En PACA, le marché du luxe résiste mieux qu’ailleurs. Une clientèle internationale continue d’y rechercher ce que Monaco vend à prix d’or : la rareté, la sécurité et l’adresse.

FAQ — L’appartement le plus cher du monde à Monaco

Quel est le prix de l’appartement le plus cher du monde vendu à Monaco ?

471 millions d’euros, soit environ 550 millions de dollars. La transaction a été révélée par Bloomberg et confirmée par les données du cadastre de la principauté. Elle constitue le record mondial toutes catégories pour un bien résidentiel.

Qui a acheté l’appartement le plus cher du monde à Monaco ?

Rinat Akhmetov, 59 ans, homme d’affaires ukrainien et première fortune d’Ukraine. Sa richesse, estimée à plus de 7 milliards de dollars, est bâtie sur SCM, son conglomérat actif dans la sidérurgie, les mines et l’énergie.

Où se trouve cet appartement à Monaco ?

Dans l’immeuble Le Renzo, au cœur du quartier Mareterra — un écoquartier de 6 hectares construit sur la mer, inauguré en décembre 2024, situé entre le Grimaldi Forum et le Larvotto.

Quelle est la surface de l’appartement le plus cher du monde ?

2 500 m² habitables, répartis sur cinq étages, avec 21 pièces, une piscine privée, un jacuzzi et huit places de parking. Hors balcons et terrasses, qui s’ajoutent à cette surface.

Quel est le prix au mètre carré de cet appartement à Monaco ?

188 000 euros du mètre carré — un niveau sans équivalent dans l’histoire de l’immobilier résidentiel mondial. À titre de comparaison, le prix moyen au m² à Monaco tourne autour de 52 000 euros selon Savills.

Qui a conçu l’immeuble Le Renzo à Monaco ?

L’architecte italien Renzo Piano, via son cabinet Renzo Piano Building Workshop. Sa silhouette évoque un navire tourné vers la Méditerranée. L’architecte a accepté que le bâtiment porte son nom — un geste rare dans sa carrière.

Quel était le précédent record mondial pour un bien résidentiel ?

Une villa dans le quartier de Chelsea à Londres, vendue pour environ 300 millions d’euros. L’appartement monégasque le dépasse de plus de 57 %.

Pourquoi Monaco est-elle si chère à l’achat ?

Plusieurs facteurs structurels : une offre de foncier extrêmement limitée (2 km²), une fiscalité attractive (pas d’impôt sur le revenu ni sur la fortune), une stabilité politique et sécuritaire rare, et une demande internationale soutenue. Monaco reste le marché résidentiel le plus cher au monde selon Savills.

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