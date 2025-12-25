« Le RENT a donné un vrai éclairage aux actions solidaires », Isabelle Larochette (I Loge You)

Isabelle Larochette, présidente de la fondation I Loge You, annonce au micro de Mon Podcast Immo un partenariat inédit avec la FNAIM et Coabilis pour développer l’habitat intergénérationnel. Une nouvelle étape pour mobiliser les professionnels de l’immobilier autour du mieux-logement. Newsletter MySweetimmo Le RENT, vitrine solidaire du secteur immobilier Isabelle Larochette ne cache pas son […]

Isabelle Larochette, présidente de la fondation I Loge You, annonce au micro de Mon Podcast Immo un partenariat inédit avec la FNAIM et Coabilis pour développer l’habitat intergénérationnel. Une nouvelle étape pour mobiliser les professionnels de l’immobilier autour du mieux-logement.

Le RENT, vitrine solidaire du secteur immobilier

Isabelle Larochette ne cache pas son enthousiasme. Présidente de la fondation I Loge You et du réseau La Cour au Jardin, elle revient au micro d’Ariane Artinian sur la soirée du gala de la PropTech Solidaire, organisée par RENT et Septeo. Une soirée symbolique où elle a remis un chèque à une association soutenue de longue date par sa fondation.

« Hier soir, ils ne s’y attendaient pas. C’était la cerise sur le gâteau », raconte Isabelle Larochette. Pour elle, le gala incarne une évolution : celle d’un secteur immobilier plus engagé. « Le RENT a donné un vrai éclairage à toutes ces associations. Aujourd’hui, les agents immobiliers participent de bon cœur. »

Un nouveau partenariat avec la FNAIM et Cohabilis

L’annonce majeure de l’épisode tombe comme un scoop. Ce soir-là, Isabelle Larochette officialise un partenariat avec la FNAIM et l’association Cohabilis, spécialisée dans l’habitat intergénérationnel. Objectif : créer des duos entre étudiants en quête de logement et personnes âgées isolées.

« Les gens ont peur de cette cohabitation, mais c’est une solution pleine de sens. Chez les Anglo-Saxons, c’est courant, mais en France, il faut encore rassurer », explique-t-elle. Séduite par l’idée, elle contacte Coabilis via LinkedIn et sollicite Loïc Cantin à la FNAIM : « Isabelle, avec plaisir, on y va », lui répond-il.

Dès le lendemain de l’annonce, les équipes se mettent au travail pour faire de ce projet une réalité. Les adhérents FNAIM seront mobilisés pour repérer des logements et accompagner la mise en relation.

Un soutien financier concret pour les étudiants

La fondation I Loge You entend aller plus loin. En 2026, elle continuera de financer sa bourse étudiante, avec le soutien de partenaires comme SeLoger. Et l’habitat intergénérationnel pourrait aussi en bénéficier. « On réfléchit à proposer des aides pour les jeunes qui s’installeront chez des personnes âgées. Même un bureau ou quelques meubles, ça compte. »

Le mot d’ordre est clair : multiplier les dons. « On nous sollicite tous les jours. L’avantage d’être sous égide de la Fondation de France, c’est que 100 % des dons sont reversés aux associations. Aucun frais de structure. Alors on a besoin de dons, encore et encore », martèle Isabelle Larochette.

Une fondation portée par les professionnels du secteur

Créée il y a 13 ans, I Loge You fédère les professionnels de l’immobilier autour d’une mission : soutenir des associations œuvrant pour le mieux-logement. Grandes ou petites, toutes ont besoin de ressources pour agir sur le terrain. Chaque année, la fondation choisit une nouvelle cause à défendre.

« On nous demande souvent : je suis bénévole, que puis-je faire ? La réponse, c’est faire un don. C’est le nerf de la guerre », insiste Isabelle Larochette. Forte de l’appui d’un réseau mobilisé, elle entend faire de l’engagement solidaire une composante durable de la profession.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Isabelle Larochette sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

