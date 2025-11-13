« La cohabitation intergénérationnelle peut changer des vies », Isabelle Larochette (Fondation I Loge You)

Au micro de Baptiste Julien Blandet, Isabelle Larochette alerte sur la précarité étudiante et défend la cohabitation intergénérationnelle, une solution portée par les professionnels de l’immobilier.

Alors que la précarité étudiante s’installe durablement en France, la Fondation I Loge You renforce son action sur le terrain. Invitée de Mon Podcast Immo, Isabelle Larochette, sa présidente, alerte sur une réalité devenue massive. « Plus de 10 % des étudiants vivent aujourd’hui dans des conditions indignes, entre insalubrité, loyers exorbitants ou absence totale de logement », explique t-elle au micro de Baptiste Julien Blandet.

Depuis deux ans, la fondation concentre ses efforts sur cette jeunesse fragilisée. Impossible pour elle d’évoquer les montants collectés — la discrétion est une règle sous égide de la Fondation de France — mais les actions parlent d’elles-mêmes. Bourses pour aménager un coin bureau, rénovation d’appartements, remplacement de chaudières, installation de cuisines : des aides ciblées, toujours distribuées via des associations de terrain comme l’UNAGE ou le CNL. « Ce sont eux qui feront l’économie de demain. On se doit de tout mettre en œuvre pour les aider », insiste-t-elle.

Cette présence au plus près des besoins est d’autant plus cruciale que les subventions publiques s’amenuisent. Le soutien financier d’I Loge You permet à de petits projets d’aboutir : une fenêtre changée, une pièce remise aux normes, un logement sécurisé. Et pour chaque euro donné, la fondation garantit une traçabilité précise : « Nos donateurs doivent savoir exactement comment leurs contributions sont utilisées. »

La cohabitation intergénérationnelle, une solution qui fait ses preuves

Au-delà de l’aide matérielle, Isabelle Larochette défend une solution innovante : la cohabitation intergénérationnelle encadrée. Un modèle porté par l’association Cohabilis, qui organise l’accueil d’étudiants chez des seniors. Une idée née d’un simple post LinkedIn, devenue partenariat structurant avec la FNAIM.

Un double bénéfice : lutter contre la solitude des aînés — près de 750 000 personnes en situation de « mort sociale » selon Les Petits Frères des Pauvres — et offrir un logement abordable aux jeunes. « Beaucoup de retraités ont une chambre disponible et des charges difficiles à assumer. Mettre en relation un étudiant et un senior, quand c’est bien encadré, c’est gagnant pour tout le monde », souligne-t-elle.

Cohabilis assure la sélection des étudiants, une charte de vie commune et un suivi continu. Les retours sont souvent bouleversants : passions ravivées, routines brisées, liens humains inattendus. « On a vu des seniors retrouver un intérêt, une énergie. Ce duo étudiant–personne âgée, quand il fonctionne, change réellement des vies », raconte Isabelle Larochette.

Une profession largement mobilisée

Treize ans après sa création, la première fondation des professionnels de l’immobilier continue de rassembler large : agents, administrateurs de biens, Proptech, réseaux immobiliers, bailleurs, mais aussi de simples particuliers. « Franchement, la profession est généreuse », note-t-elle.

La FNAIM, de son côté, s’engage à promouvoir la cohabitation intergénérationnelle via des vidéos, des formations et un travail d’information auprès de ses adhérents. Une mobilisation précieuse pour faire connaître ces solutions encore méconnues du grand public.

