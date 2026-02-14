A vendre au pays Basque : Superbe villa contemporaine à Bassussarry

Cette superbe villa contemporaine de 6 pièces et 4 chambres, avec appartement indépendant, piscine et garage, est proposée à la vente par Barnes.

Cette superbe villa contemporaine de 242 m², est située à Bassussarry, à proximité immédiate des commerces du bourg et à quelques minutes d’Arcangues.

Newsletter MySweetimmo

Un emplacement très privilégié

Entourée d’un environnement boisé et protégé, cette maison lumineuse et particulièrement agréable à vivre séduit par ses volumes généreux et son ouverture sur l’extérieur. Le rez-de-chaussée accueille une entrée, un spacieux séjour avec cuisine ouverte prolongé par la terrasse et la piscine, une salle de jeux, une arrière-cuisine, ainsi qu’une suite parentale avec dressing et salle de douche.

À l’étage, un espace bureau dessert trois chambres, dont une avec salle de douche, une salle de bains et des toilettes indépendantes.

À lire aussi A vendre à Bordeaux : Maison de pierre avec piscine intérieure

Une villa avec appartement indépendant

La propriété dispose également d’un appartement indépendant avec accès privatif, comprenant un salon avec cuisine, une salle de douche et une chambre en mezzanine – idéal pour recevoir famille et amis ou envisager un usage locatif.

Le prix : 1 500 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements