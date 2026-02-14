A vendre au pays Basque : Superbe villa contemporaine à Bassussarry

Cette superbe villa contemporaine de 6 pièces et 4 chambres, avec appartement indépendant, piscine et garage, est proposée à la vente par Barnes.

Par MySweetImmo , le 14 février 2026, mis à jour le 13 février 2026
Cette superbe villa contemporaine de 242 m², est située à Bassussarry, à proximité immédiate des commerces du bourg et à quelques minutes d’Arcangues.

Un emplacement très privilégié

Entourée d’un environnement boisé et protégé, cette maison lumineuse et particulièrement agréable à vivre séduit par ses volumes généreux et son ouverture sur l’extérieur. Le rez-de-chaussée accueille une entrée, un spacieux séjour avec cuisine ouverte prolongé par la terrasse et la piscine, une salle de jeux, une arrière-cuisine, ainsi qu’une suite parentale avec dressing et salle de douche.

À l’étage, un espace bureau dessert trois chambres, dont une avec salle de douche, une salle de bains et des toilettes indépendantes.

Une villa avec appartement indépendant

La propriété dispose également d’un appartement indépendant avec accès privatif, comprenant un salon avec cuisine, une salle de douche et une chambre en mezzanine – idéal pour recevoir famille et amis ou envisager un usage locatif.

Le prix : 1 500 000 €. Le DPE : A. Le contact : Barnes.

