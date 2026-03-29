A vendre à Saint-Cirq-Lapopie : Sublime demeure de 1895 au cœur de la vallée du Lot

Cette propriété d’exception construite en 1895 par le Baron de Vauzelle, de 550 m² et 10 chambres, avec accès à la rivière, piscine et dépendances, est proposée à la vente par Barnes.

Cette propriété d’exception est située au cœur de la vallée du Lot, à proximité immédiate de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des plus beaux villages de France.

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Une demeure du XIXe siècle

Nichée dans un environnement naturel préservé, cette demeure de 1895, construite par le Baron de Vauzelle, incarne l’élégance et le raffinement de l’architecture bourgeoise de la fin du XIXᵉ siècle.

Développant environ 350 m² de plain-pied, la maison principale séduit par ses volumes spectaculaires, sa hauteur sous plafond de 4 mètres et sa distribution inspirée des codes haussmanniens.

Une majestueuse galerie dessert une enfilade de pièces de réception : grand salon avec cheminée en marbre, salon TV, salle à manger et cuisine haut de gamme. L’espace nuit comprend cinq chambres, dont trois suites, offrant un confort rare dans un cadre paisible avec vues sur les jardins et les falaises environnantes.

Le sous-sol de 250 m² complète l’ensemble avec salle de jeux, fumoir, cave à vin et nombreux espaces de rangement.

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Une propriété au bord de la rivière

À l’extérieur, la propriété s’étend sur un parc paysager d’un hectare, traversé par une allée de platanes menant à la rivière et à son ponton privé. Une piscine chauffée avec pool house indépendant, comprenant chambre et salle de bains, invite à la détente dans un environnement intimiste.

Les anciennes écuries rénovées d’environ 200 m² comprennent : un appartement indépendant au rez-de-chaussée avec deux chambres, un loft avec une chambre, ainsi que 5 box à chevaux et un garage.

Le prix : 1 700 000 €. Le DPE : E. Le contact : Barnes.

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