Immobilier Paris 16ᵉ Nord : Une légère reprise avec des prix stables

Vaneau fait le point sur le marché du nord du 16e arrondissement de Paris qui montre une légère reprise.

Immobilier a Paris dans le 16e

© Vaneau

Appartement de 92.48 m², 2 chambres en étage élevé vendu 14 870 €/m²

Par MySweetImmo , le 27 février 2026, mis à jour le 25 février 2026
Depuis janvier 2026, le marché du 16ème Nord (Trocadéro -Victor Hugo) montre une légère reprise, avec des prix fermes mais globalement stables, compris entre 12 000 € et 14 000 € le mètre carré en moyenne. Les écarts restent importants selon l’adresse, l’étage et la qualité du bien, avec une forte demande pour les appartements rénovés, qui se vendent plus rapidement.

« Le secteur du Trocadéro demeure le plus recherché, en particulier pour les biens offrant des vues sur la tour Eiffel. Les rues Benjamin Franklin, Le Tasse, de Camoens ainsi que les abords de la place Victor Hugo figurent parmi les adresses les plus prisées », précise Analyse Elizabeth Zajfen, Directrice de l’agence Vaneau Trocadéro.

Des acquéreurs prudents

La clientèle est composée à la fois d’acheteurs internationaux, notamment d’Europe du Nord, des États-Unis et du Liban, d’investisseurs patrimoniaux et de familles françaises.

« Malgré une activité soutenue, les acquéreurs restent prudents dans un contexte politique et économique incertain. Les prix n’ont pas évolué depuis fin 2025 et seuls les biens au juste prix ou disposant d’une réelle valeur ajoutée, comme une vue, une rénovation de qualité ou un critère de rareté, trouvent preneur rapidement », conclut-elle.

