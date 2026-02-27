Immobilier Paris 16ᵉ Nord : Une légère reprise avec des prix stables

Vaneau fait le point sur le marché du nord du 16e arrondissement de Paris qui montre une légère reprise.

Depuis janvier 2026, le marché du 16ème Nord (Trocadéro -Victor Hugo) montre une légère reprise, avec des prix fermes mais globalement stables, compris entre 12 000 € et 14 000 € le mètre carré en moyenne. Les écarts restent importants selon l’adresse, l’étage et la qualité du bien, avec une forte demande pour les appartements rénovés, qui se vendent plus rapidement.

« Le secteur du Trocadéro demeure le plus recherché, en particulier pour les biens offrant des vues sur la tour Eiffel. Les rues Benjamin Franklin, Le Tasse, de Camoens ainsi que les abords de la place Victor Hugo figurent parmi les adresses les plus prisées », précise Analyse Elizabeth Zajfen, Directrice de l’agence Vaneau Trocadéro.

Newsletter MySweetimmo

Des acquéreurs prudents

La clientèle est composée à la fois d’acheteurs internationaux, notamment d’Europe du Nord, des États-Unis et du Liban, d’investisseurs patrimoniaux et de familles françaises.

« Malgré une activité soutenue, les acquéreurs restent prudents dans un contexte politique et économique incertain. Les prix n’ont pas évolué depuis fin 2025 et seuls les biens au juste prix ou disposant d’une réelle valeur ajoutée, comme une vue, une rénovation de qualité ou un critère de rareté, trouvent preneur rapidement », conclut-elle.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements