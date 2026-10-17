Immobilier : Les Français préfèrent être propriétaires plutôt que gagner deux fois plus

Selon une enquête Immonot, la majorité des Français préfère 2 500 € nets par mois avec un logement payé à 5 000 € en location. Leur priorité : la sécurité financière, plus que le montant de leur salaire.

Gagner deux fois plus ne fait pas forcément rêver davantage. Entre 2 500 € nets par mois avec un logement entièrement payé et 5 000 € en restant locataires, 59 % des participants à l’enquête Immonot, le site immobilier des notaires édité par le Groupe Notariat Services, choisissent la première situation. Près d’un quart, soit 24 %, ne tranchent pas.

L’enquête met en lumière une aspiration concrète : posséder son logement pour se sentir à l’abri financièrement. Dans les réponses, la richesse se mesure autant à la tranquillité qu’au montant des revenus.

Newsletter MySweetimmo

Un logement payé représente d’abord une sécurité

Pour 43 % des internautes interrogés, être propriétaire représente avant tout une sécurité, devant l’investissement, la liberté ou la réussite personnelle. Le logement apparaît ainsi comme une protection dans la durée.

Cette préférence ne conduit pas les Français à assimiler propriété et fortune. 63 % estiment que posséder sa résidence principale n’est pas, en soi, un signe de richesse. Même lorsque le logement est entièrement payé, 53 % parlent d’une « situation confortable ». Seuls 4 % y voient « une véritable forme de richesse ».

Les réponses distinguent donc deux ambitions : devenir riche et disposer d’un chez-soi payé. La seconde séduit sans nécessairement donner le sentiment d’appartenir aux ménages fortunés. D’ailleurs, 81 % des participants ne se considèrent pas eux-mêmes comme riches.

À lire aussi Crédit immobilier en recul : CAFPI appelle les pouvoirs publics à agir

Être riche, c’est surtout vivre sans soucis financiers

Interrogés sur leur définition personnelle de la richesse, les Français placent en tête le fait de ne plus avoir de soucis financiers, cité par 30 % d’entre eux. Viennent ensuite la liberté de choisir sa vie, à 18 %, et la bonne santé, à 17 %. Gagner beaucoup d’argent ne recueille que 5 % des réponses.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est riche, la valeur de son patrimoine compte également davantage que son salaire : 34 % retiennent le premier critère, contre 10 % pour le niveau de revenus.

Le résultat éclaire le choix du logement payé. Aux yeux des répondants, un revenu élevé ne résume pas la situation financière d’un ménage. Ce qu’il possède et la sécurité qu’il en retire occupent une place importante.

« Ce qui me frappe dans cette enquête, c’est que gagner plus ne signifie pas forcément se sentir plus riche. Les internautes interrogés recherchent avant tout de la sécurité : avoir un logement payé, ne plus avoir de soucis financiers et pouvoir transmettre. Et derrière ces préoccupations se posent des questions très concrètes : comment protéger sa famille, anticiper une donation ou préparer sa succession ? C’est précisément là que le conseil du notaire prend tout son sens», souligne François-Xavier Duny, président de Notariat Services.

L’aide familiale pèse dans le regard sur l’accès à la propriété

La pierre conserve une forte valeur patrimoniale : 81 % des internautes interrogés considèrent que l’immobilier reste l’un des meilleurs moyens de se constituer un patrimoine. Mais 70 % jugent qu’il est aujourd’hui plus difficile de devenir propriétaire que pour la génération de leurs parents.

Dans ce contexte, 83 % estiment qu’un héritage ou une aide financière familiale est devenu déterminant pour accéder plus facilement à la propriété. Cette perception fait écho à la place des proches dans certains parcours d’achat : selon l’Observatoire Nestenn, plus d’un primo-accédant sur quatre interrogé a reçu un soutien financier de sa famille.

L’enquête Immonot montre aussi des avis presque également partagés sur la possibilité de bâtir un patrimoine important grâce au seul travail, sans héritage ni aide familiale : 47 % pensent que cela reste possible, contre 48 % qui pensent le contraire.

Pour les candidats à l’achat, le financement reste une question centrale. Notre décryptage sur le rôle de l’apport personnel lors d’un premier achat immobilier permet de comprendre comment l’épargne et un éventuel soutien familial s’intègrent au projet.

Transmettre une sécurité, mais aussi des valeurs

Constituer un patrimoine conduit à se demander comment protéger ses proches et préparer sa transmission. Parmi les situations dans lesquelles les participants identifient l’utilité du notaire, la préparation d’une succession arrive en tête, à 42 %. Suivent la protection du conjoint ou de la famille, à 37 %, puis la préparation d’une donation aux enfants ou aux proches, à 36 %.

Le conseil sur les conséquences juridiques et fiscales des choix patrimoniaux est cité par 32 % des pesonnes interrogées. Plusieurs réponses étaient possibles. À l’inverse, seuls 3 % déclarent ne pas penser avoir besoin d’un notaire pour ces sujets. Ces préoccupations rejoignent les questions abordées dans notre article sur la préparation de la succession et les freins à l’anticipation.

Pour autant, ce que les participants souhaitent transmettre en priorité ne se limite pas à un bien ou à une somme d’argent. Les valeurs et une manière de vivre arrivent en tête, avec 27 % des réponses, juste devant la sécurité financière, à 26 %. L’argent ou l’épargne recueillent 16 % des réponses, et le logement 15 %. Une façon de prolonger la recherche de sécurité au-delà de sa propre situation.

Enquête Immonot menée auprès de 942 internautes. Les résultats présentés portent sur les réponses de ces participants. Par MySweetImmo

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements