Immobilier : VINCI Immobilier élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « promoteurs immobiliers »
Pour la 10 ème année consécutive, VINCI Immobilier a été élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « promoteurs immobiliers » à l’issue d’une étude OpinionWay.
VINCI Immobilier a été élue Marque Préférée des Français dans la catégorie « promoteurs immobiliers » à l’issue d’une étude OpinionWay. Une distinction obtenue depuis 2016 et qui souligne la constance et la solidité de la relation de confiance entre VINCI Immobilier et ses clients. VINCI Immobilier arrive notamment en tête sur les critères d’utilité, de qualité, d’engagement, de confiance et d’innovation.
« Nous sommes fiers de la confiance renouvelée des Français. À l’écoute des usages et des modes de vie, nous concevons des projets adaptés aux besoins des habitants, des institutionnels et des territoires. Nous développons un immobilier durable qui répond aux enjeux majeurs d’attractivité, de transition écologique et de cohésion sociale » explique Pierre Vigna, Directeur Général Adjoint de l’Immobilier Résidentiel et des Régions, Marketing & Commercialisation.
Trois métiers pour accompagner la transformation des villes
Les villes font face à une équation complexe : continuer à se développer en répondant à de nouveaux usages, tout en limitant l’artificialisation des sols. Dans ce secteur en profonde mutation, VINCI Immobilier promoteur ensemblier, opère dans trois métiers complémentaires :
- La promotion immobilière : logements, résidences gérées, bureaux, activité, logistique, hôtellerie, aménagement, grands projets urbains et produits mixtes, lieux atypiques …
- L’exploitation de résidences gérées : résidences étudiantes (Student Factory), résidences coliving (BIKUBE), résidences seniors (OVELIA).
- Les services immobiliers : conseil, Property Management, plateforme d’intermédiation, traitement de datas immobilières.
Le recyclage urbain au cœur de la mission de VINCI Immobilier
VINCI Immobilier privilégie la transformation de sites déjà artificialisés afin de limiter l’étalement urbain et préserver les sols. Dans cette logique, le groupe s’est engagé à :
- Atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2030
- Réaliser 50 % de son chiffre d’affaires en recyclage urbain à horizon 2030.