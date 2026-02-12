Investissement immobilier : 63 % des Français disent y gagner en bien-être

Selon une étude menée par la plateforme d’investissement participatif Bricks.co, 63 % des Français déclarent que participer à un projet immobilier améliore leur bien-être, au-delà du simple rendement financier.

L’immobilier représente un boost mental synonyme de plaisir, de sens et d’accomplissement… C’est ce que révèle les résultats d’un sondage réalisé par Bricks.co sur l’impact psychologique de l’investissement immobilier.

Immobilier : un impact psychologique tangible au-delà du financier

Même si 28 % des Français ne souhaitent pas (encore) se lancer dans l’investissement immobilier en ce début d’année 2026, la perception associée à la participation à projet dans la pierre est extrêmement et majoritairement positive.

En effet, 61 % perçoivent la participation à un projet immobilier comme une expérience enrichissante et agréable, avec la notion de plaisir (25 %) qui arrive en tête, suivie du fait de construire quelque chose (19 %). Le stress reste finalement très minoritaire (9 %), et seuls 2 % ne ressentent rien de particulier.

Un suivi de l’avancement source de bien-être

Un projet immobilier qui avance, nourrit majoritairement de belles émotions pour 74 % des Français : 34 % ressentent de la satisfaction, 21 % de la curiosité et 18 % de l’enthousiasme.

Cette dynamique renforce le sentiment de progression et de contrôle, soit deux piliers du bien-être mental. Contrairement à certains clichés, le stress est très faible (8 %) ainsi que l’inquiétude (13 %).

61% de bénéfices psychologiques clairs

De plus, grâce à cette participation, 31 % se sentent davantage acteurs de leur vie. 16 % évoquent également le sentiment d’apprendre et de progresser ou d’être en accord avec leurs valeurs à 14 %.

Ces ressorts (contrôle, compétence, cohérence) sont eux aussi fortement liés à la santé mentale et montrent que l’investissement devient une expérience de développement, pas seulement financière.

L’immobilier donne du sens au quotidien

Un projet immobilier renforce le sens pour 57 % des Français (24 % clairement, 33 % un peu), ce qui est un marqueur fort de bien-être. Quand le quotidien a du sens, le stress est souvent mieux toléré et les efforts paraissent plus utiles. Seuls 14 % déclarent une baisse du sens (10 % un peu, 4 % clairement).

Plus d’1 Français sur 2 serein et optimiste grâce à l’immobilier

Lorsqu’elles pensent à cette participation, 32 % des personnes interrogées ressentent un état d’esprit plus optimiste et plus serein à 23 %, soit 55 % au total. La tension (12 %) et le pessimisme (5 %) restent encore minoritaires. L’investissement apparaît ainsi comme un facteur de stabilité émotionnelle plutôt qu’un déclencheur d’anxiété.

Un sentiment d’accomplissement

Le sentiment de construction est net avec 57 % des Français qui répondent « beaucoup » (21 %) ou « un peu » (36 %). Or construire est psychologiquement protecteur : cela transforme l’attente en progression et renforce l’estime de soi.

Un vide comblé pour 42 % des Français

Sur le plan émotionnel, 42 % des personnes interrogées disent combler un vide (12 % important, 30 % petit), ce qui suggère un réel apport bénéfique en bien-être.

20 % vivent un mélange entre « ça remplit mais ça stresse », signe que l’émotion n’est pas uniforme mais reste souvent utile. La déception et le mal-être ne sont que faiblement évoqués (7 %).

Un impact global sur le bien-être

C’est le résultat le plus direct : 63 % déclarent une amélioration de leur bien-être (19 % nette, 44 % légère). La dégradation reste donc très marginale (5 % au total, dont 1 % nette). Même en incluant 8 % d’inchangés, le solde est clairement positif.

Enquête Bricks.co réalisée en janvier 2026 auprès de 1 703 personnes réparties sur l’ensemble du territoire français, âgées de 18 ans et plus. Par MySweetImmo

