Immobilier : Laforêt lance une marque dédiée aux biens de famille et de caractère

Le réseau Laforêt lance Laforêt Collection, une marque dédiée aux biens de famille et de caractère. Deux agences sont déjà ouvertes, au Touquet et à Paris, avec un accompagnement spécifique pour vendre et acheter ces propriétés.

Laforêt lance Laforêt Collection, une marque distincte pour les propriétaires qui souhaitent vendre un bien de famille ou de caractère et les acquéreurs qui recherchent ce type de logement. Après une agence pilote ouverte au Touquet fin 2025, le réseau officialise son lancement à Paris. Son objectif : développer une activité dédiée à ces propriétés, avec des services adaptés et des équipes formées à leurs particularités.

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Des maisons de famille, mais aussi des lofts et des chalets

Laforêt Collection réunit des biens très différents : un mas en Provence, une maison de maître, un loft industriel, un duplex haussmannien, un chalet à la montagne ou une villa en bord de mer. Pour le réseau, leur point commun tient à leur architecture, à leur environnement ou à leur histoire familiale.

Le prix n’est donc pas le seul critère de sélection. La marque vise des logements qui se distinguent par leur caractère et s’adresse à une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat élevé. Ce positionnement rejoint les attentes observées sur le marché des biens immobiliers les plus rares, où l’emplacement et les particularités du logement occupent une place importante.

Un accompagnement de l’estimation à la vente

Pour les vendeurs, Laforêt Collection prévoit une présentation soignée du logement, des photographies professionnelles et une diffusion ciblée des annonces sur Internet et dans des médias spécialisés. Des prestations de conciergerie complètent cet accompagnement.

Selon Laforêt, les équipes sont formées aux questions de patrimoine, de fiscalité et aux transactions complexes. Le réseau prévoit également des formations sur l’architecture et la relation client. L’objectif affiché est d’accompagner le vendeur comme l’acquéreur en tenant compte des particularités du bien et du projet.

Une maison de famille ou une propriété à la campagne peut notamment répondre à plusieurs usages au fil des années. Notre article sur l’évolution des projets d’achat de résidence secondaire éclaire cette réflexion.

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Deux agences ouvertes et 15 projets engagés

Après Le Touquet, Laforêt Collection s’installe au 38, rue de Vaugirard, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, face au Sénat et au jardin du Luxembourg. Les codirigeants de l’agence, Maritxu Pantaleon et Grégoire Parcollet, travaillent dans ce secteur depuis plus de vingt ans. L’agence adopte les couleurs de la nouvelle marque et dispose d’espaces de conseil individualisés.

Selon le réseau, 15 projets sont engagés, en comptant les deux agences déjà ouvertes. Des agences sont en cours de transformation à Biarritz, à Saint-Cloud et dans les 1ᵉʳ, 4ᵉ, 5ᵉ et 9ᵉ arrondissements de Paris.

Pour poursuivre ce développement, Laforêt a identifié 74 villes et territoires à fort potentiel grâce à une étude géomarketing. Le réseau a aussi engagé une prospection auprès de 1 500 professionnels implantés dans des secteurs où l’immobilier patrimonial est particulièrement actif, notamment en Normandie, sur la Côte d’Azur, dans les Alpes et sur la façade atlantique.

Une nouvelle activité pour les franchisés

Avec Collection, Laforêt cherche à développer une clientèle supplémentaire pour ses franchisés. Selon le réseau, le marché de l’immobilier patrimonial et de caractère a progressé de 10 % en 2025. Laforêt présente ce segment comme moins dépendant du financement bancaire que le marché traditionnel.

La nouvelle marque dispose d’un site Internet, d’outils de vente et de supports de communication dédiés. Elle s’inscrit dans la diversification du réseau, qui exerce depuis 35 ans et intervient déjà dans la transaction, la location, la gestion locative et le syndic. Laforêt élargit également ses services aux propriétaires, avec notamment son simulateur de fiscalité locative destiné aux bailleurs.

« L’immobilier ne se résume pas à des mètres carrés ou à un emplacement. C’est aussi une question de transmission, de choix de vie. Avec Laforêt Collection, nous poursuivons notre stratégie de diversification en créant une marque à part entière, ancrée dans les fondamentaux de notre réseau. Notre ambition est de conquérir de nouvelles parts de marché tout en ouvrant des perspectives de développement à nos franchisés », conclut Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt.

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