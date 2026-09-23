Fiscalité immobilière : Laforêt lance un nouveau simulateur pour les bailleurs

Louer vide ou meublé ? Choisir le régime micro ou le réel ? Pour un propriétaire, ces décisions peuvent changer ce qu’il reste des loyers après impôts. Laforêt lance un simulateur pour comparer les différentes options avec un conseiller en agence. Le réseau s’associe également à Qlower, spécialiste de la fiscalité locative, pour accompagner les bailleurs dans leur comptabilité et leurs déclarations.

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Un simulateur pour comparer les options fiscales

Intégré aux outils numériques des agences, le simulateur permet, selon Laforêt, d’obtenir une comparaison fiscale en quelques minutes. Il examine les régimes micro et réel, aussi bien pour une location vide que pour un logement meublé. L’objectif est d’aider le propriétaire à choisir en fonction de sa situation.

L’outil propose des projections jusqu’à 30 ans : rendement locatif, impôts, bilan comptable prévisionnel et argent disponible après les encaissements et les dépenses. Le bailleur peut ainsi regarder au-delà de sa prochaine déclaration pour apprécier les effets de ses choix dans la durée.

Laforêt annonce une mise à jour de l’outil au fil des évolutions fiscales. Un point utile dans un contexte où les règles de l’investissement locatif changent, notamment avec le dispositif Jeanbrun pour la location nue. Une simulation reste toutefois une estimation : sa pertinence dépend des hypothèses retenues, notamment pour les dépenses, les loyers et la durée de détention.

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Un accompagnement jusqu’à la déclaration des revenus

Une fois le choix fiscal effectué, il faut le traduire dans les comptes et les déclarations. C’est le rôle du partenariat avec Qlower. L’offre prévoit un accompagnement allant du conseil fiscal à l’établissement et à la transmission des déclarations auprès de l’administration.

Pour le propriétaire, l’intérêt est de relier le conseil reçu en agence aux démarches à accomplir ensuite. Laforêt indique que ses clients bénéficient de conditions tarifaires préférentielles négociées avec Qlower. Les prix ne sont pas précisés. Avant de souscrire, mieux vaut donc demander le coût total et le détail des prestations incluses : les frais d’accompagnement entrent eux aussi dans le calcul de la rentabilité d’un investissement locatif meublé.

« Nous allons aujourd’hui bien au-delà de la seule mise en location d’un bien. Nous voulons, en effet, donner aux propriétaires les outils et l’accompagnement nécessaires pour prendre les bonnes décisions, mais aussi les aider à gérer plus simplement la complexité fiscale et réglementaire qui accompagne aujourd’hui l’investissement locatif. Notre ambition est de permettre à nos clients d’investir mieux et de piloter plus sereinement leur patrimoine. », souligne Yann Jéhanno, président de Laforêt.

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La facturation électronique intégrée à l’offre

L’accompagnement comprend aussi l’accès à une plateforme agréée de facturation électronique. Selon Laforêt, les bailleurs concernés n’ont pas à souscrire séparément une solution supplémentaire.

Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises établies en France et assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Attention : recevoir une facture et devoir en émettre une sont deux obligations distinctes. Ne pas facturer de TVA ne dispense pas non plus automatiquement de recevoir les factures électroniques de ses fournisseurs, comme le précise l’administration fiscale.

Pour un bailleur, la première étape consiste donc à vérifier les obligations applicables à son activité. Il peut ensuite demander au prestataire quelle plateforme est utilisée et comment accéder aux factures. Notre dossier sur la facturation électronique dans les agences immobilières détaille les démarches et les différents calendriers.

La gestion locative se développe dans le réseau

Ces nouveaux services accompagnent la progression de la gestion locative chez Laforêt. Selon le réseau, 96 % de ses agences pratiquent la location et 80 % la gestion locative, contre 71 % pour cette dernière activité fin 2022. Cela représente une hausse de 9 points de la part des agences proposant de la gestion.

Laforêt a également déployé trois modules de formation à la fiscalité immobilière pour ses collaborateurs. Pour les propriétaires, l’enjeu est concret : comprendre les choix proposés, connaître leur coût et savoir qui prend en charge chaque démarche, de la simulation à la déclaration fiscale.